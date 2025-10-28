Convocadas las ayudas para agricultores del acuerdo de Doñana con 28,5 millones

Los agricultores del entorno de Doñana ya pueden por fin solicitar las esperadas ayudas contempladas en el acuerdo alcanzado por la Junta y el Gobierno ... para poner fin al conflicto por con los regantes y que cuentan con una cuantía de 28,5 millones.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió ayer el plazo para optar a estas ayudas que podrán solicitarse hasta el 15 de enero de 2026. La convocatoria es en régimen de concurrencia competitiva para que los agricultores del entorno de Doñana soliciten las ayudas a las actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal en el área de influencia socioeconómica del espacio natural.

Las ayudas tendrán un importe de hasta 7.000 euros por hectárea y año, durante un plazo de diez años como máximo. El ámbito de aplicación se circunscribe a parcelas agrícolas en regadío situadas en los 14 municipios del entorno de Doñana. Las ayudas apoyarán al sector agrícola para adecuar los usos del territorio a los recursos hídricos existentes y mejorar la conservación de Doñana.