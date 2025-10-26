Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Consultivo andaluz rechaza indemnizar a los hijos de un fallecido tras retrasarse la ambulancia más de una hora

El órgano considera que la víctima «murió casi de forma inmediata» y no existía «una oportunidad cuya pérdida hubiera podido ser evitada con una mayor celeridad en la prestación del servicio»

EP

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:43

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha avalado la propuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de rechazar la reclamación de 76.200 euros presentada ... por los tres hijos de un hombre fallecido en Enix (Almería) tras sufrir un infarto en 2017, al considerar que no se ha podido demostrar que una atención más rápida hubiera podido evitar el desenlace.

