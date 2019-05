El consejero de Hacienda inicia la negociación del Presupuesto andaluz con Vox Los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, y el de Economía, Rogelio Velasco / EFE Bendodo censura que PSOE y Adelante hayan rechazado reunirse con Juan Bravo MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 28 mayo 2019, 17:40

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos aprobará este próximo viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario su primer proyecto de ley de Presupuestos de la Junta, el de 2019. Conocido es que el bipartito no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que deberá recabar el respaldo de los grupos de la oposición para sacar adelante las cuentas. El aliado natural es Vox, partido que apoyó la investidura de Juanma Moreno como presidente. Y con este partido el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha iniciado conversaciones.La primera reunión se celebró este lunes pasado y transcurrió en un tono positivo, según el Gobierno. El deseo de Bravo era realizar contactos también con Adelante Andalucía y el PSOE antes de la aprobación el viernes del proyecto de ley, pero los grupos del bloque de izquierdas han rechazado estas reuniones hasta no conocer el documento. Es decir, hasta que el consejero lo entregue a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, este mismo viernes.

La Junta no informó de las conversaciones de Bravo con representantes de Vox, entre ellos el presidente del grupo, Francisco Serrano, hasta este martes tras la celebración del Consejo de Gobierno. El consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, confirmó la reunión, que calificó de «positiva». Bendodo, no obstante, mantiene el discurso de Bravo, quien está empeñado en que sus primer presupuesto esté abierto a sugerencias de los otros grupos de la oposición. En este sentido, Bendodo censuró que PSOE y Adelante hayan rechazado las reuniones con el consejero de Hacienda. «No es una buena actitud; no se han enterado de lo que votaron los andaluces el 2 de diciembre». «Este Gobierno tiene claro que se tiene que entender con todo el mundo», ha manifestado Bendodo.

Ni PSOE ni Adelante parecen proclives a facilitar un presupuesto de consenso que no dependiera de las exigencias de Vox. Este grupo ya ha advertido varias veces sobre sus líneas rojas para la aprobación de las cuentas andaluzas, como condiciones a las partidas para la lucha contra la violencia machista para que estas no recaigan en colectivos que considera ligados a la izquierda; o que tampoco se destine dinero a la exhumación de restos de desaparecidos en fosas de la guerra civil en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Los dirigentes andaluces de Vox amenazaron con no apoyar las cuentas si no se cumplían sus exigencias. Fueron declaraciones al calor de las contiendas electorales de abril y mayo. Fuentes del PP aprecian que Vox moderará su discurso una vez pasadas las elecciones y se prestará a una negociación constructiva. De hecho, en plena precampaña respaldaron iniciativas del Gobierno en el Parlamento como el decreto para la bajada de impuestos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya anunció el pasado día 2 de mayo que el Presupuesto de 2019 será de 36.545 millones de euros, un 5% más que el de 2018, ahora prorrogado. Las partidas para sanidad, educación y dependencia serán las que más crezcan.