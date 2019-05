Condenan al SAS a pagar 175.000 euros por una lesión medular tras una operación SUR SEVILLA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:03

Un juzgado de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar 175.000 euros por la lesión medular provocada a un hombre tras una operación de hernia discal, que sufrió una fístula y no fue tratada hasta veinte días después de su aparición a pesar de que se trataba de una intervención urgente. La sentencia recoge que el paciente, de 58 años, con una lesión irreversible y problemas para andar, fue operado el 8 de octubre de 2015 en el Hospital de Valme (Sevilla) de una hernia discal. Uno de los riesgos de esta intervención es que se pueda producir una fístula, y con ello una infección que cause graves complicaciones al paciente si no se trata de manera precoz.

El paciente, tras ser dado de alta, sufrió una fístula y empezó a notar que estaba perdiendo líquido cefalorraquídeo por la herida quirúrgica, por lo que fue al Valme, de donde lo derivaron al Hospital Virgen del Rocío para que rápidamente lo intervinieran, limpiaran la herida y le cerraran la fístula.