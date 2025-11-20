Concluye con éxito en Cádiz el mayor simulacro de tsunami de España con la participación de 20.000 personas

Cádiz ha acogido hoy el mayor simulacro de tsunami que se realizado en España en el que han participado más de 20.000 personas, la ... mayoría personas afectadas a las que atendieron más de un millar más efectivos de emergencia de 40 operativos diferentes. El ensayo de esta intervención de emergencia se desarrolló además en medio millar de edificios públicos, nueve centros educativos, dos hoteles y un parador cercanos a la costa.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y director del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos, Antonio Sanz., que estuvo al mando del operativo, consideró que este macroejercicio práctico de emergencia ha concluido «con éxito y se ha hecho historia en Cádiz el mayor hito en materia de planificación de emergencias».

Antonio Sanz explicó que el operativo se ha desplegado con la simulación de un terremoto similar al de Lisboa de 1755, aunque con una magnitud de 7.6 al suroeste del Cabo de San Vicente. «A partir de las diez de la mañana ha comenzado la cuenta atrás para vertebrar todas las medidas de protección y respuesta a personas y bienes, tal y como se haría en un caso real», señaló el consejero.

El ensayo, que ha estado bajo la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía, comenzó con el envío desde el Servicio Andaluz de Protección Civil de un mensaje Es-Alert de alerta masiva a todos los móviles de los municipios de la costa gaditana, que incluía información de las medidas a adoptar y en el que se advertía que se trataba de un simulacro.

La alerta consistió en un texto de fácil compresión en el que se ha pedido a los ciudadanos que suban a una altura de tres o más plantas o se dirijan sin demora al punto de encuentro establecido, además de un enlace a los consejos de actuación del 112, según Antonio Sanz, que avanzó que la próxima semana tendrá lugar una reunión de evaluación en la que se analizarán todas y cada una de las acciones llevadas a cabo.

El consejero resaltó el valor de estos ejercicios para que «cada persona conozca cómo tendría que actuar y sepa del tiempo que dispone para ponerse a salvo, porque ya sólo con esto estaríamos salvando muchas vidas».

Los colegios más cercanos a la playa de La Caleta, como el Santa Teresa, han tardado 16 minutos en llegar a la plaza de San Antonio, que junto a la plaza de la Mina, han sido consideradas como punto de encuentro para poner a salvo a la población como zona no inundable. En estas dos espacios se han congregado 2.500 escolares.

Paralelamente, se ha desplegado el Centro de Coordinación Operativa Integrada y un Puesto de Mando Avanzado, desde el que se ha puesto en marcha todo el sistema de atención y coordinación para evaluar la respuesta de la ciudad de Cádiz ante un tsunami, los tiempos de respuesta de operativos y de la propia población ante una situación de riesgo de esta naturaleza, así como la puesta en funcionamiento de sistemas sonoros de emergencia como megafonía o campanas.

El sistema Pemea, en concreto, el sistema de mensajería al 112 por chat para personas con diversidad funcional como las personas sordas, ha sido otros de los aspectos que se han evaluado, además de la capacidad y tiempos de evacuación vertical, es decir, en altura, y en horizontal con el alejamiento de las zonas inundables de más de medio millar de edificios públicos, nueve centros educativos y tres establecimientos hoteleros, a los que el consejero ha agradecido su participación.

Antonio Sanz destacó la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que ha estado explicando a los escolares cómo actuar, «sembrando además la semilla de la autoprotección en todos ellos, ya que los niños de hoy salvarán vidas mañana y la educación en emergencias evita riesgos en el presente, pero también en el futuro».

La actividad ha abarcado igualmente ejercicios de salvaguarda del patrimonio cultural, con la participación del Archivo Histórico Provincial, la Biblioteca Provincial, el Centro de Arqueología Subacuática y el Museo de Cádiz, donde se ha simulado la recepción de obras procedentes de distintos centros.

En la playa de Santa María del Mar se han practicado avisos a surfistas, rescates y protocolos forenses del Instituto de Medicina Legal, mientras que en la Zona Franca el Colegio de Arquitectos se ha ensayado la valoración de daños en edificaciones.