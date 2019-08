La cocina del cambio en la Junta Elías Bendodo, Juan Marín y Juanma Moreno, en el Parlamento. :: EFE La sintonía del presidente con el «tándem perfecto» de Marín y Bendodo y una «hoja de ruta bien definida», claves de la solidez del Gobierno de PP y CsCreada una comisión de relaciones con el Parlamento integrada por los equipos de Marín y Bendodo, que ya tienen otra reunión semanal de carácter estratégico para coordinar las líneas del Ejecutivo MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Domingo, 4 agosto 2019, 00:35

«El cambio en Andalucía funciona» fue el mensaje que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lanzó este pasado martes en su comparecencia junto al vicepresidente, Juan Marín, para hacer balance triunfal de los primeros seis meses del Gobierno de coalición PP-Cs en esta Comunidad. Los dos tenían fácil vender el titular, que recuerda al «España va bien» de José María Aznar, una semana después de fracasar la investidura de Pedro Sánchez y de que la misma fórmula que ambos estrenaron con el apoyo de Vox para gobernar haya costado arrancar en Murcia y Madrid.

Era fácil sacar pecho y ellos lo hicieron armados de una riada de datos macroeconómicos positivos que atribuyen a la credibilidad y estabilidad de su Gobierno con dos hitos en este semestre, la bajada de impuestos y la aprobación del primer Presupuesto. En la primera y segunda fila del salón de conferencias de San Telmo estaban todos los consejeros de PP y Cs risueños y mezclados en perfecta confraternización. En la tercera fila de asientos el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, sin chaqueta ni corbata por primera vez tras un Consejo de Gobierno, se distraía con el móvil. Estos tres nombres, Moreno, Marín y Bendodo, son los hacedores principales del éxito andaluz, si se concede este al hecho de haber fraguado sin apenas errores y con moderación un cambio de ciclo histórico en Andalucía con el añadido del experimento por primera vez de dar juego a la extrema derecha en España.

El principal hecho diferencial al resto de pactos en España es que PP-Cs estrenaban la alternancia en Andalucía tras 37 años de presidencias socialistas. La circunstancia es interesante y clave en la rápida gestación del Gobierno del cambio. Los líderes andaluces de PP y Cs, que suman 47 escaños, los mismos que el PSOE en la pasada legislatura y solo tres menos que el bloque de izquierdas PSOE y Adelante (Podemos-IU) en esta, supieron desde el minuto uno tras el recuento de escaños de la noche del 2 de diciembre que no podían desperdiciar la ocasión histórica, aunque para ello tuvieran que aceptar la alianza de Vox. Esta circunstancia funcionó como el famoso spray '3 en uno' para engrasar un acuerdo rápido y sin ningún tropiezo. Los futuros socios lo tuvieron claro aquella noche del 2 de diciembre.

«Juanma Moreno me llamó a la una y cuarto, ya en la madrugada del día 3 de diciembre. Me llamó para felicitarme y para decirme que con el resultado electoral que había, en los próximos días tendríamos que hablar. Solo hablé con él, el único que me llamó», cuenta Juan Marín en su despacho de vicepresidente en el ala noble de San Telmo, a escasos metros del de Moreno.

-¿Susana Díaz no le llamó cuando dijo no renunciar a la candidatura a presidenta por ser la mas votada?

-Ni me llamó ni me ha llamado.

Conversaciones

La ruptura de Cs con el PSOE el verano pasado en Andalucía tras la moción de censura de Pedro Sánchez y la afirmación tajante de los naranjas de que no iban a volver a facilitar un gobierno socialista en la Junta fue el primer 'fluflú' del spray arreglatodo. También las antiguas amistades sirvieron para facilitar las conversaciones en la constitución de la Mesa del Parlamento y posteriores acuerdos. En la cocina del cambio hubo un reparto de papeles entre PP y Cs casi desde el principio, por el cual el primer partido se encargaba de las conversaciones con Vox y el segundo con PSOE y Adelante.

En este reparto es cuando Elías Bendodo y Juan Marín se erigen como mediadores principales en las negociaciones. Marín ya tenía experiencia de la anterior legislatura, pero el político malagueño aterrizó en las Cinco Llagas por el vuelco electoral. Compañero de Moreno desde la etapa de este en Nuevas Generaciones, fue llamado para formar parte del equipo negociador del PP y pronto asumió las riendas. «El PP quería ir rápido. Juanma Moreno quería hablar de quién iba a ser presidente. Yo le dije que no iba a hablar de quien iba a ser presidente hasta que cerrásemos primero un acuerdo programático y la composición de la Mesa del Parlamento. Ahí fue cuando Elías (Bendodo) me pidió que yo hablara con el PSOE y con Adelante Andalucía y él hablaba con Vox». Este formato se repitió para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, incluida la RTVA, aunque aquí Bendodo también habla con las izquierdas. «A Juan le gustan las unanimidades. Esa (el acercamiento del PSOE en lo de la RTVA) fue una labor más de Juan que de Elías», comenta una colaboradora del vicepresidente.

El acuerdo necesario con Vox interfirió en las primeras conversaciones para gestar el vuelco iniciadas en el puente de la Constitución. Antes de la Nochebuena, en apenas dos semanas, PP y Cs ya habían acordado un documento con 90 medidas y hoja de ruta del futuro ejecutivo. Hubo discrepancias en lo relativo a los derechos y leyes como violencia de género y de igualdad. «El PP no quería que se introdujeran en el acuerdo, no porque no los compartiera, entendía que podrían ser un problema. Nosotros insistimos. Ellos acabaron por entenderlo y empezamos a hablar ya de la Mesa del Parlamento», explica Marín.

El cambio comenzó a rodar y en las conversaciones adquieren visibilidad las direcciones nacionales de los partidos: Teodoro García Egea (PP), José Manuel Villegas (Cs) y Javier Ortega Smith (Vox) acaparan más protagonismo que los equipos andaluces de PP y Cs. «Todos los pasos que he dado los he dado con mi partido, con mi secretario general (José Manuel Villegas). ¿Manos libres? No he tenido ningún problema para firmar los acuerdos. La única condición es que solo firmáramos un acuerdo de 47 escaños con el PP».

Surge la pregunta sobre el famoso 'pacto de la cortinilla', cuando la noche previa a la constitución del Parlamento, periodistas (entre ellos esta que escribe) ven a Juan Marín con Francisco Serrano (Vox) y Marta Bosquet (presidenta de la Cámara) conversando en una de las salas de Cs con una pizarra sobre cómo votar para que en la Mesa esté Vox (el partido con menos escaños) no habiendo acuerdo con PSOE y Adelante. El PP le cedió un puesto a Vox, pero la oferta de Marín de hacer lo mismo a Adelante fue rechazada por Antonio Maíllo y esta formación se quedó sin voto en la Mesa. «No hubo ninguna conversación con Vox, Serrano iba buscando el baño y se equivocó de pasillo», responde un colaborador de Juan Marín.

Con la constitución de la Mesa y la Presidencia del Parlamento para Cs, se confirma que Moreno será el presidente de la Junta. El día 28 de diciembre, día de los santos inocentes, se sentaron por primera vez PP y Cs para negociar la estructura del Gobierno. Casualmente es el día del 60 cumpleaños del exdirigente del PP Javier Arenas, quien durante dos décadas intentó sin lograrlo la Presidencia de la Junta, incluso habiendo ganado en 2012 las elecciones.

La estructura con once consejerías incluida una vicepresidencia se perfila mientras el PP negocia con Vox, también con presencia nacional, la investidura de Juanma Moreno como presidente para los días 15 y 16 de enero. Para la investidura solo se sientan a la mesa PP y Vox, pero este exigirá a los naranjas meses una foto de los tres para el Presupuesto de 2019, aprobado tras los procesos electorales y un órdago del partido ultraconservador.

PP y Cs se reparten las políticas con las que Vox tiene una fijación: Los populares se quedan con la caza, los toros, la memoria histórica. Los naranjas gestionan violencia de género e igualdad. Las políticas de familia (donde Vox incluye la violencia intrafamiliar) se reparten entre los dos partidos, del mismo modo que lo concerniente al sector público empresarial o administración paralela.

Freno a Vox

Como se preveía, la tensión ha girado en torno a polémicas generadas por las políticas sobre estas áreas. Marín insiste en que no se ha dado «ni un paso atrás» en violencia de género e igualdad como avala el refuerzo de personal especializado en los juzgados. Sin embargo, el Gobierno reaccionó tarde cuando Vox exigió datos de los empleados públicos de violencia de género y su titulación. Sirvió de lección para siguientes envites de Vox. Bendodo, quien según Marín hubiera preferido que no se mencionaran estos temas en el documento del acuerdo, fue quien desautorizó a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, cuando negó que haya brecha salarial en la Junta y puso en duda la existente en otros sectores al promover estudios universitarios que den veracidad «científica» de ello. La voz del PP también fue rotunda al afirmar que no se iba a dejar de exhumar cadáveres de desaparecidos de la guerra civil cuando un diputado de Vox tachó de «buscahuesos» a los arqueólogos especializados en la memoria histórica.

Las interferencias de Vox sobre estos asuntos han desencadenado los momentos más críticos del semestre. Conseguir el apoyo al Presupuesto con la inclusión del término violencia intrafamiliar como cesión, costó a Bendodo un viaje a Madrid para negociar de forma directa con Iván Espinosa de los Monteros y reconocer de forma taxativa que Vox es «la tercera pata» del cambio en Andalucía. Tal es así que siempre pese a los órdagos mantuvo su apoyo en las votaciones clave, como la investidura en enero, el decreto con la medida estrella de la bajada de impuestos en mayo y el Presupuesto en julio.

«Con Vox he tenido yo más contacto, pero él (Juan Marín) también», afirma Bendodo. Marín confirma haber llegado con los meses a una relación fluida con los socios necesarios, con mensajes de 'whatsapp' incluidos a Francisco Serrano, lo normal en un Parlamento entre los grupos políticos, añade.

La solidez de la coalición PP-Cs no se ha obtenido solo por normalizarse el apoyo parlamentario de Vox, sino también por insistir en que no haya «un muro de dos gobiernos en la Junta». Se ha logrado por el propio sistema de trabajo y por la personalidad de Moreno, Marín y Bendodo, según los colaboradores consultados. Lo tres mantienen una interlocución casi diaria y sintonía entre ellos.

Una de las primeras decisiones de Moreno para evitar suspicacias del socio es compartir las comparecencias señaladas ante los medios de comunicación con el vicepresidente, Juan Marín. Lo han hecho tras el primer Consejo de Gobierno en Antequera, en el balance de los cien días en abril y en el de los seis meses en julio.

Tras algunos roces al comienzo, «una de las cosas que el presidente exige a su equipo es que todo se consulte con Marín», afirma un colaborador de Moreno. El presidente coincide con el vicepresidente en proyectar un Gobierno de mano tendida y consensos con la oposición. Insiste en presentarse como «un dirigente que respeta al adversario» y ajeno al rodillo de otros.

Moreno, rodeado de un equipo propio con el castellano leonés Tomás Burgos como secretario general de la Presidencia, participa en todas las decisiones y es Bendodo el encargado de ejecutarlas de acuerdo con Marín. Este sugiere que el rodaje sin pinchazos se ha conseguido por «una hoja de ruta muy previsible» que se ha respetado al máximo.

Pragmáticos y ejecutivos

Moreno y Marín llevan el día a día del Gobierno. Forman un «tándem perfecto», admite Bendodo, quien lo achaca a que los dos son «muy pragmáticos y muy ejecutivos», de «ideas y decisiones rápidas». «No nos andamos por las ramas», comenta Elías Bendodo. «Somos capaces de sentarnos una y mil veces y eso ha dado resultado», anota Marín. Los dos han ganado influencia en las direcciones nacionales de sus partidos, PP y Cs, debido a la que ya ejercen sobre la gestión del día a día en la Junta.

Un reducido equipo formado por el vicepresidente y el consejero de Presidencia, sus viceconsejeros, Manuel Alejandro Cardenete y Antonio Sanz, y sus respectivas jefas de gabinete, celebran cada semana una reunión en San Telmo de «carácter político y estratégico» para preparar «las grandes líneas» de las políticas que deberán poner en marcha las consejerías del PP y Cs. Esta reunión no está institucionalizada, es de carácter interno y sirve también para abordar las respuestas a los problemas o polémicas que vayan surgiendo para no salir cada uno con mensajes contrarios.

La pasada semana el mismo equipo constituyó una comisión interdepartamental de relaciones con el Parlamento para dar agilidad a los asuntos que deben aprobarse por este. Esta reunión también semanal sí tiene rango institucional y a la misma se han sumado la secretaria general de Relaciones con el Parlamento, Elena Sumariva, de Cs; y la directora general de Comunicación Social, Marta Olea, del PP.

La estabilidad de la que presume el bipartito andaluz se «sustenta en una hoja de ruta muy definida», admiten en San Telmo, pero también en la empatía de los protagonistas Moreno y Marín y de este también con Bendodo. «Cultivan la relación» que ya tenían de antes. El Consejo de Gobierno del bipartito busca separarse de lo habitual en otra etapa, cuando era mero trámite para aprobar cosas ya cerradas de antemano en los consejillos de viceconsejeros. Suelen tardar tanto porque el presidente se prepara «concienzudamente» los asuntos a tratar y aprovecha estas reuniones para «coger el pulso» a los consejeros.