Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los centros de la mujer de la Junta de Andalucía atienden a 335 usuarias al día

Más de un 80% de las asistencias se producen en el medio rural

Europa Press

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

La Junta de Andalucía ha atendido a un total de 60.359 mujeres durante el primer semestre de 2025, lo que supone una media diaria ... de 335 usuarias. Estos datos implican un aumento del 25,4% con respecto al mismo periodo de 2018, entonces se ofrecía apoyo a 48.125 mujeres (267 al día). Asimismo, hay que destacar que más del 80% de las mujeres atendidas vive en el medio rural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  3. 3 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  4. 4

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  9. 9

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  10. 10

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los centros de la mujer de la Junta de Andalucía atienden a 335 usuarias al día

Los centros de la mujer de la Junta de Andalucía atienden a 335 usuarias al día