Casado exhibe integración en Andalucía y afirma que Moreno «es mi candidato» Pablo Casado y Juanma Moreno, en un paseo ayer por las calles de Córdoba. :: efe El líder del PP marca las autonómicas andaluzas como su prioridad: «No os voy a defraudar porque en esta ocasión vais a ganar» MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Domingo, 29 julio 2018, 00:05

Hace quince días Andalucía se dividía entre sorayistas y cospedalistas y apenas había una minoría de casadistas. Pablo Casado ha logrado en solo una semana, desde que ganó el congreso del PP en Madrid a Soraya Sáenz de Santamaría, que en la comunidad del sur de España todos hablen ya con su acento palentino. La cita ayer en Córdoba, donde Casado se reunió con la junta directiva regional, dio buena muestra de ello, algo que le viene muy bien para consolidar su liderazgo. Para ello exhibió integración, la reclamó también, pero sobre todo marcó pautas de ilusión a un PP andaluz de capa caída por haber apostado a caballo perdedor y a las puertas de unas elecciones.

El encuentro estaba programado para dejar claro que su «prioridad es Andalucía», precisamente porque aquí se celebrarán las primeras elecciones del largo ciclo que se avecina. Repitió varias veces que su candidato es Juanma Moreno y se le oyó del político malagueño más elogios de los que se le escucharon a Mariano Rajoy en cuatro años. También Moreno, puntal de Santamaría en las primarias, se deshizo en piropos hacia Casado en Córdoba, llamándole «querido presidente» y subrayando que será el «revulsivo» que le ayude a ganar en Andalucía.

Casado aseguró que será así, que se dejará ver en Andalucía cuantas veces pueda. «Contáis conmigo, como uno más. No os voy a defraudar porque en esta ocasión vais a ganar». Envió un aviso a Susana Díaz sobre las andaluzas: «Que las convoque cuando quiera, estamos preparados y las vamos a ganar».

Algeciras, Málaga y Almería

Avanzó que el próximo miércoles estará en Algeciras -uno de los puntos calientes del verano por el flujo masivo de inmigrantes- para apoyar a las fuerzas de seguridad. El presidente del PP de Cádiz es Antonio Sanz, que como exdelegado del Gobierno conoce bien la situación. También dijo que irá a las ferias de Málaga y de Almería este agosto. En Málaga será Elías Bendodo su anfitrión, además del alcalde, Francisco de la Torre. Sanz y Bendodo han sido dos de los más afanados en lograr apoyos para Santamaría en las primarias. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, también era sorayista. No así el presidente del PP de esta provincia, Gabriel Amat, cospedalista primero, quien ayer se colgó del brazo de Casado durante el paseo por Córdoba como si fuera ahijado suyo.

Casado, que llegó acompañado de Javier Maroto, vicesecretario de Organización, destacó en su intervención haber llegado en AVE con Fátima Báñez y Rafael Hernando, a los que piropeó, para dar más énfasis de su capacidad de integrar y seducir. Luego, en la comida que celebró en un restaurante de Córdoba con la junta directiva regional y los presidentes provinciales, también quiso que estuvieran la exministra de Empleo y Javier Arenas, dos activistas del sorayismo.

Báñez aún no ha querido integrarse en su equipo, pero Arenas sí lo ha hecho al aceptar ser el portavoz adjunto del Senado después de su cese como secretario del grupo popular en la Cámara alta, donde el PP tiene mayoría absoluta. El entorno de Casado tuvo mucho interés en que se supiera que ambos fueron a la comida como muestra de su capacidad de coser. De paso también para mitigar la imagen de castigo al histórico político trasladada a la opinión pública tras conocerse su salida del comité ejecutivo nacional por primera vez en tres décadas. El empeño de la dirección nacional, y también la regional, era transmitir la unidad del PP, de que no hay ganadores ni perdedores, en un intento de no dejar hueco a descontentos que puedan constituir un sector crítico en el futuro.

¿Por qué en Córdoba?

En este sentido, Casado volvió a insistir a Juanma Moreno («con quien he hablado mucho», dijo) que la integración debe ser en doble sentido «con los que se fueron y quieren participar». Para que no cupiera dudas, hizo ver por qué había elegido Córdoba para su primer acto en Andalucía. «Aqui se ha demostrado que el PP sabe gobernar, lo hizo con un gran alcalde como José Antonio Nieto. Sabe ganar elecciones», afirmó. La frase parece encerrar toda una intención de futuro. Nieto fue el preferido de Dolores de Cospedal para sustituir a Juan Ignacio Zoido al frente del PP andaluz en 2014, operación cuyo boicot se atribuye a Arenas.

El exsecretario de Estado de Seguridad fue también apeado de la presidencia provincial del PP de Córdoba el pasado año merced a una cláusula del reglamento incluida en el último congreso ordinario que hacía incompatibles cargos del Gobierno con los orgánicos de carácter provincial o regional. Nieto, no obstante, pactó con Juanma Moreno su sustituto, el ayer anfitrión Adolfo Molina. Acompañó a Casado en su entrada en el plenario que le aupó a la dirección el sábado día 21 en Madrid y hoy como secretario de Acción Electoral, en el equipo de Javier Maroto, será el responsable de las campañas electorales y la estructura del partido. Ocupa junto a Juan José Matarí, otro enemistado con Arenas, los dos cargos andaluces de mayor maniobra en la cúpula.

La interlocución de Nieto con Moreno deberá ser a partir de ahora crucial para la cita de las autonómicas, y ya el candidato a la Junta del PP se ha mostrado abierto a hacer cambios en sus equipos para incorporar otras sensibilidades del partido. La reunión en Córdoba, no obstante, tuvo sobre todo el objetivo de hacer ver a Juanma Moreno como el líder regional con todo el respaldo y de instar al cierre de filas con el malagueño. «Juanma es mi candidato, es nuestro candidato de todo el PP y es el mejor candidato para todos los andaluces», expresó el líder.

Pablo Casado instruyó también sobre el discurso al instar a salir a ganar a un PSOE que tras 36 años en el poder tiene a una comunidad con «problemas de honorabilidad y legitimidad por la cantidad de juicios que se están sustanciando» como «los ERE y el de las tarjetas black» y «con barracones en las escuelas», una aseveración esta en alusión a aulas prefabricadas que ya utilizaron otros dirigentes del PP y que vaticina una campaña de lenguaje duro.

Moreno se mostró entusiasmado bajo el paraguas del nuevo líder: «La figura de Pablo Casado aporta ilusión, regeneración y supone un claro revulsivo para España y de manera especial para Andalucía porque podría suponer el fin del monopolio del PSOE en Andalucía, la única región de Europa sin alternancia que ha condenado a los andaluces a tener la tasa de desempleo más alta de Europa», remarcó.