Casado a Díaz: «Aunque le duela, Sánchez, Torra y Otegui son candidatos en Andalucía» Juanma Moreno y Pablo Casado, ayer en la Interparlamentaria del PP celebrada en Sevilla. :: E. P. El líder del PP toma las riendas de la campaña de las andaluzas, donde tendrá caravana al margen del candidato y marcará las pautas del programa y discursos MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:37

La celebración ayer y hoy de la Interparlamentaria del PP en Sevilla es otra demostración de cómo Pablo Casado ha tomado las riendas de la campaña de las andaluzas. Tendrá caravana propia al margen del candidato, Juanma Moreno, con quien a veces coincidirá y otras no. Moreno ayer no intervino en la apertura de la interparlamentaria con Casado. Lo hará hoy en la clausura. Casado marcará también las pautas del programa y discursos.

En Sevilla introdujo las relaciones del Gobierno con los nacionalistas, sobre todo los de Cataluña, y la vieja enemistad de Pedro Sánchez con Díaz para fustigar y debilitar a la candidata socialista. «Por mucho que le duela a Susana Díaz, Sánchez y los independentistas también son candidatos en Andalucía. Torra, Puigdemont y Otegui van en las papeletas del PSOE», dijo incidiendo en la ilegitimidad, en su opinión, de la elección de Sánchez como presidente con el voto de los separatistas.

Casado busca erosionar el perfil de una Susana Díaz férrea defensora de la unidad de España y recelosa de los independentistas catalanes por su sintonía ahora con Pedro Sánchez desde que es presidente. Una imagen de reconciliación que Sánchez y Díaz han proyectado en dos encuentros en Sevilla en la última semana, uno de partido, en su proclamación como candidata del PSOE, y otro institucional, con la reunión este viernes en San Telmo de los dos presidentes. Para Casado son «fotos fingidas». «Aquella que perdió contra Sánchez, difícilmente puede proteger a Andalucía frente a Sánchez», esgrimió en otro momento, en alusión a la rivalidad de los dos socialistas por el control del PSOE en 2017.

Obvió que su candidato en Andalucía, Juanma Moreno, apostó hasta el final por Soraya Sáenz de Santamaría, su principal rival en las primarias del PP. También eludió el malestar en el PP andaluz por las tensiones en la elaboración de las listas a las elecciones autonómicas y la imposición de cabeceras casadistas. El líder del PP buscó limar este malestar con guiños a todos, incluido Javier Arenas, cuyos partidarios han sido los más perjudicados. Sin embargo, solo dio protagonismo en el evento a Juan Ignacio Zoido, que encabezará la lista por Sevilla. Casado dijo que es número uno a petición de Juanma Moreno y calificó de «gente brillante» los componentes de las candidaturas del PP.

El líder popular hizo ostentación de su poder de convocatoria. En la reunión de Sevilla estaban todas las familias del PP andaluz y dirigentes del partido, además de diputados y senadores nacionales, con el presidente de la Cámara alta, Pío García Escudero; presidentes autonómicos como el de Madrid, Ángel Garrido, y exministras enfrentadas en las primarias como Dolores de Cospedal y Fátima Báñez.

La ausencia de Mariano Rajoy no se hubiera notado si no fuera porque el expresidente estuvo la noche antes en la inauguración de un hotel de Sevilla a escasos metros del edificio donde por la mañana se celebraba la convención del PP, acompañado, por cierto, de Zoido. El partido admitió que no estaba previsto que Rajoy acudiera al encuentro.

Pablo Casado llamó a capítulo a todo el PP para «arropar» a Juanma Moreno cara a las elecciones andaluzas del día 2 de diciembre para que triunfe en el reto de «un cambio histórico» en Andalucía. «Es un lujo tener un candidato con la garra de Juanma Moreno», afirmó.

Casado insistió en cuatro décadas en las que el PP no ha conseguido la alternancia y en que «las cosas se han hecho mal» cuando «el PSOE no le ha dado nada a Andalucía, mientras que Andalucía le ha dado mucho al PSOE». La receta de Casado para Moreno es un programa de Gobierno de «menos impuestos», «menos Junta» y «más gente». Intentó corregir el traspiés de la exministra García Tejerina cuando esta agravió la formación educativa de los niños andaluces con que cuando el PP dice que Andalucía va mal no se mete con la gente, sino con la Junta gobernada por el PSOE. Por ello, instó a Moreno a ganarse el poder de la gente, frente a un PSOE «del poder clientelar, la corrupción y el paro».