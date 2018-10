Casado apela al «voto útil» para lograr una mayoría suficiente en Andalucía Casado, con Juanma Moreno y Elías Bendodo. :: ep El presidente del PP acusa a los socialistas de «confundir cualquier crítica a su mala gestión con una crítica a esta tierra» EUROPA PRESS CÓRDOBA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:02

El presidente del PP, Pablo Casado, apeló ayer al «voto útil» a su partido en las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre para lograr una mayoría suficiente que permita desalojar al «mal gobierno» en Andalucía, una tierra que, según defendió, «no merece tan poca vergüenza» como la demostrada en 40 años por los socialistas, que «confunden cualquier critica a su mala gestión con una crítica a esta tierra». Casado lanzó este mensaje durante su participación en Córdoba en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y Grupo Vir, en el que también participó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y al que asistió la plana mayor del PP andaluz, con su presidente, Juanma Moreno, a la cabeza.

El líder del PP apostó por Moreno para situar al frente de la Junta a una persona «que se preocupe por crear empleo» y que ha demostrado «saber gestionar los servicios públicos» en sus sucesivas etapas en el Ayuntamiento de Málaga, el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España antes de volver a Andalucía, «justo cuando Susana Díaz pensaba en irse a Madrid a desbancar a un compañero», en referencia al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras reivindicar el «gran equipo» con el que Moreno concurre a las elecciones del 2D, Casado defendió la «campaña en positivo» de su partido en Andalucía pese a que «quienes no saben gestionar después de 40 años creen que cualquier crítica a su mala gestión es una crítica a Andalucía porque creen que esta tierra es suya» y actúan «con la superioridad moral de que sus paisanos no puedan elegir un futuro mejor».

«Campaña en positivo»

«Nosotros hacemos una campaña en positivo pero luego si hablamos de los alumnos en saunas y barracones o de que no se han usado 1.000 millones de euros desde 2011 para crear empleo es que nos metemos con Andalucía», criticó el dirigente popular, que también rechazó las acusaciones de que el PP «pisotea la bandera» de Andalucía. «Qué malos somos los de Palencia», ironizó.

Frente a ello, Casado defendió que el 2 de diciembre el PP-A tiene «la oportunidad de volver a ganar las elecciones y poder gobernar de una vez después de 40 años», pero advirtió de que sólo Juanma Moreno es una garantía para esa «sana alternancia en el poder» porque ya se ha demostrado que con IU, Podemos o Ciudadanos (Cs) no lo ha sido porque «sus votos pueden acabar en cualquier partido». «En Andalucía hace falta una regeneración de verdad, transparencia, abrir puertas y ventanas, saber qué se ha hecho con el dinero, 900 millones malversados en ayudas a la creación de empleo, el escándalo de la formación, el conductor que iba a comprar cocaína para su jefe o el dinero en prostitutas y puticlub», subrayó el presidente del PP, que insistió en que eso no es «crispar» sino aspirar a «recuperar la dignidad de una tierra que no merece tan poca vergüenza». Para ello, Casado reivindicó el compromiso de Moreno a gobernar un máximo de dos mandatos con «menos Junta y más Andalucía, eliminando burocracia y trabas que impidan el emprendimiento y sin reducir ayudas a quien lo necesite, pero sí a las redes clientelares a favor de un partido». También apostó por una educación de calidad y «con libertad de elección, respetando la concertada» y una sanidad sin «quirófanos colapsados» y donde los médicos «cobren lo que se les debe».

Durante el turno de preguntas, el presidente del PP volvió a criticar la «instrumentalización» del Consejo de Ministros para la campaña electoral del PSOE-A con la reunión celebrada ayer en Sevilla.