Manolo Castillo, Patricia Navarro, Francisco de la Torre, Carolina España, Isidro Rubiales, Elías Bendodo y Sergio Corral, en el encuentro organizado por SUR. Ñito Salas
Crisis de los cribados

Carolina España: «La Junta da la cara: asumimos los errores, asumimos responsabilidades con dimisiones y ponemos soluciones»

La consejera afirma que parte de los 4.371 nuevos profesionales sanitarios que va a fichar el SAS se incorporarán ya en noviembre

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:48

Comenta

Aunque no es su cartera, Carolina España no ha evitado hablar de la crisis de los cribados del cáncer de mama. De hecho, ha tomado ... ella misma la iniciativa, antes de ser preguntada en el coloquio por el director de SUR, Manolo Castillo. «Ante los problemas que ocurren, la Junta no se esconde. La Junta da la cara: asumimos los errores que hayan podido producirse, asumimos responsabilidades con dimisiones y ponemos soluciones encima de la mesa», ha asegurado.

