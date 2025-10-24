Carolina España: «La Junta da la cara: asumimos los errores, asumimos responsabilidades con dimisiones y ponemos soluciones»

Aunque no es su cartera, Carolina España no ha evitado hablar de la crisis de los cribados del cáncer de mama. De hecho, ha tomado ... ella misma la iniciativa, antes de ser preguntada en el coloquio por el director de SUR, Manolo Castillo. «Ante los problemas que ocurren, la Junta no se esconde. La Junta da la cara: asumimos los errores que hayan podido producirse, asumimos responsabilidades con dimisiones y ponemos soluciones encima de la mesa», ha asegurado.

La consejera ha destacado que un tercio del presupuesto de 2026 va a invertirse en sanidad: 16.265 millones. «Es una cantidad mayor que el presupuesto de toda Galicia o de toda Castilla y León. Porque tenemos que cuidar la sanidad pública, que es un tesoro. Y desde esta consejería lo estamos haciendo. Veníamos de una sequía inversora y hemos multiplicado por cuatro la inversión sanitaria desde 2018, pasando de 661 millones a casi 3.000 millones en infraestructuras y equipamientos. Por primera vez, Andalucía está por encima de la media nacional en gasto sanitario por habitante: 1.765 euros».

España ha recordado que, además de infraestructuras, el presupuesto de 2026 contempla la incorporación de 4.371 nuevos profesionales sanitarios. «Desde ya van a ir saliendo las ofertas de empleo público y queremos que se vayan incorporando lo antes posible, si puede ser para noviembre», ha adelantado. Unos 1.500 de estos trabajadores van a destinarse a las 71 nuevas infraestructuras sanitarias, entre ellas 19 centros de salud.

España ha afirmado que la Junta ha «cumplido» con Málaga en este terreno. «Desde 2019 hemos invertido en la sanidad malagueña prácticamente 400 millones de euros frente a los 50,5 de los ocho años de socialismo anteriores. Con parte de estas partidas se han hecho los centros de Salud de San Pedro de Alcántara, Los Pacos, en Fuengirola; los consultorios de Cerralba y Zalea y las Urgencias de Churriana y Antequera. También se están reformando o ampliando el de Algatocín, Cómpeta, Los Boliches y La Carihuela. Está en ejecución el nuevo centro de Salud de El Palo y el de Nerja está en su recta final», ha enumerado. A estas actuaciones se sumarán dentro de poco el nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria (que se licitará próximamente) y la reforma del Hospital Pascual, que se espera que empiece próximamente.

«Errores estructurales» en el SAS

Cuestionada por el director de SUR sobre cómo ha podido producirse errores como los que se han detectado en el sistema andaluz de cribados del cáncer de mama, España ha reconocido que se han detectado «errores estructurales» y por eso «el nuevo consejero ha anunciado una reestructuración del SAS».

«No se está hablando de mujeres que se han detectado un bulto y van al hospital y no se les atiende. Hablamos de cribados, de gente que está sana y que desde la Junta se le envía una carta para que se hagan una prueba. Los cribados de colon no existían antes, los implantó el gobierno de Juanma Moreno, y los cribados del cáncer de mama no llegaban a 300.000 al año y ahora son 500.000. ¿Que ha habido errores? Sí. Cuando una mujer se hace una mamografía, pueden ocurrir tres cosas: que no tenga nada, que se vea una lesión cancerosa o que se vea una lesión no concluyente, en cuyo caso hay que hacer más pruebas. Lo que decía el protocolo anterior era que a estas personas no había que avisarlas de su situación hasta que se fueran a hacer la segunda prueba. La mayoría de los centros estaban avisando, pero en el Virgen del Rocío han seguido ese protocolo y no avisaban. Se ha detectado que había un problema y estamos en las soluciones», ha argumentado España.