Carnero revela otros 23.000 euros de gastos personales de Villén con la tarjeta de la Faffe EFE SEVILLA. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:09

El consejero de Empleo, Javier Carnero, informó ayer de que la revisión de la contabilidad de la Faffe revela devoluciones por valor de 23.000 euros entre 2004 y 2008, que se habrían producido para compensar gastos personales del que fuera director gerente, Fernando Villén, con la tarjeta que tenía.

Esta cifra, aportada por el consejero en su comparecencia extraordinaria en el Parlamento para abordar el uso de las tarjetas de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo, se une a los 15.000 euros que presuntamente se gastaron en 2010 en un club de alterne de Sevilla y en varias comidas, también con la tarjeta de Villén.

El consejero entiende que esos 23.000 euros de devoluciones se hicieron «para compensar disposiciones de dinero del señor Villén para temas personales, con cargo a la tarjeta que tenía exclusivamente para gastos relacionados con su desempeño profesional», por lo que dieron traslado al gabinete jurídico. Las explicaciones del consejero no han satisfecho a los grupos de la oposición y acerca la aprobación de una comisión de investigación sobre este asunto, ya que Ciudadanos ha anunciado al término de la comparecencia que no se opondrá a la petición que registró el PP (que apoyan también Podemos e IU, por lo que sumarían mayoría) y además registrará otra petición que se ciñe al uso de las tarjetas. Carnero explicó que Villén dispuso de dos tarjetas con dos entidades diferentes, pero «no coincidentes» en el tiempo, la primera de ellas con Caja San Fernando, que todavía no ha respondido de forma oficial a la información solicitada, por lo que aún no pueden conocer en qué concepto se hicieron esas devoluciones.

Desde esa entidad únicamente hubo un correo electrónico enviado por personal de la caja con un documento Excel que contenía «información no verificable e inconexa» de los extractos relativos a la cuenta y a la tarjeta, ha añadido.