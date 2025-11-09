Campaña de vigilancia del transporte escolar en las carreteras andaluzas
Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00
La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este lunes y hasta el viernes 14 una nueva campaña de vigilancia y control de vehículos ... de transporte escolar y de menores en las carreteras andaluzas, con el fin de comprobar que éstos cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte.
Durante esos cinco días, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilarán si los vehículos cuentan con la documentación necesaria en cuanto a permisos, seguros, revisiones periódicas en ITV, y controlarán a los conductores en cuanto a cumplimiento de las normas de circulación, como la velocidad o el consumo de alcohol y drogas, y si existe alguna persona adulta encargada del cuidado de los menores en el interior del vehículo. También comprobarán posibles deficiencias en las puertas de servicio y emergencias.
