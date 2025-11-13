Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cádiz albergará el mayor simulacro de emergencia realizado en España

Tendrá lugar el próximo 20 de noviembre y se desplegará un operativo con la participación de más de 20.000 personas con la simulación de una catástrofe provocada por un tsunami

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:38

Andalucía será pionera en el desarrollo de un gran simulacro de emergencia y albergará el próximo 20 de noviembre en Cádiz el mayor ensayo de ... toda la historia en España en este ejercicio para probar los dispositivos de respuesta ante una catástrofe, según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

