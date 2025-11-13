Cádiz albergará el mayor simulacro de emergencia realizado en España

Andalucía será pionera en el desarrollo de un gran simulacro de emergencia y albergará el próximo 20 de noviembre en Cádiz el mayor ensayo de ... toda la historia en España en este ejercicio para probar los dispositivos de respuesta ante una catástrofe, según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El simulacro, denominado Respuesta25, contará con la participación de más de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general.

El ejercicio práctica de emergencia tiene por objeto testar las capacidades de la región ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, lo que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza.

El consejero responsable de las emergecias señaló que «es necesario que nos preparemos para el peor de los escenarios, aunque esperemos no tenerlo que vivir nunca porque no es cuestión de suerte, es trabajo, anticipación, planificación, coordinación y cooperación leal con todas las instituciones para prestar el mejor servicio a los andaluces».

Antonio Sanz afirmó que el aviso del maremoto llegará sobre las 10,03 horas y a partir de ese momento se probará todo el sistema de atención y coordinación, como la respuesta de la ciudad de Cádiz ante un tsunami, los tiempos de atención de operativos y la propia reacción de la población ante una situación de riesgo de esta naturaleza. Además, se probará la puesta en funcionamiento de los sistemas de aviso masivo como el Es-Alert, pero también de otros sistemas sonoros como son megafonía o campanas.

También se van a testar otras capacidades, como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application), que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Las capacidades y tiempos de evacuación vertical y horizontal, con el alejamiento de la zona inundable, van a ser objeto de análisis y evaluación como también el funcionamiento de las comunicaciones entre las distintas administraciones y con los operativos y empresas participantes.

El consejero avanzó que se va a activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía, recordando que fue el primero de esta naturaleza en elaborarse en España y uno de los más completos y sin precedentes de Europa.

El análisis de riesgo de este plan estudia cómo afectarían los distintos maremotos a la costa andaluza. Este trabajo también ha servido de base para la planificación local, que define las vías de evacuación y los puntos de encuentro. Para ello, se partió de los escenarios de maremoto más desfavorables, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

El plan cuenta con mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo momento, además del mapa de vulnerabilidad edificatoria. Según el consejero, «no existen mapas de vulnerabilidad edificatoria igual con este nivel de detalle, y en esto hemos sido absolutamente innovadores y de hecho han sido varias las comunidades que se han interesado por el trabajo».

La cartografía de todos los edificios situados a lo largo de toda la costa de Andalucía, desde Ayamonte (Huelva) hasta Pulpí (Almería), ha sido la primera aplicación a gran escala hecha a nivel nacional e internacional del índice de vulnerabilidad relativa de los edificios con vistas a actuar ante una catástrofe de este tipo.