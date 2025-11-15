Una bola de fuego cruza el cielo en Andalucía

Una bola de fuego cruzó el cielo en Andalucía este viernes a última hora de la tarde y pudo verse con claridad. El astrofísico José ... María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART, apunta que el fenómeno se produjo sobre las 20 horas al entrar en nuestra atmósfera una roca, que procedía de un asteroide, a una velocidad de unos 80.000 kilómetros por hora.

El brusco rozamiento con la atmósfera a esta gran velocidad ocasionó que la superficie de la roca (el meteoroide) se calentase y se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 80 kilómetros sobre Cacín, en la provincia de Granada. Desde ahí avanzó en dirección sureste, extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 48 kilómetros sobre Lentegí, también en la provincia de Granada. La distancia total que recorrió la bola de fuego en la atmósfera antes de extinguirse fue de unos 41 kilómetros. Numerosos usuarios pudieron ver este fenómeno y compartieron sus experiencias en redes sociales, según destaca también este experto.

Esta bola de fuego ha sido grabada por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Calar Alto (Almería), Sevilla y Mazagón (Huelva). SMART es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN). Se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).