Una bola de fuego cruza el cielo en Andalucía

Entró en la atmósfera a una velocidad de 80.000 kilómetros por hora

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:29

Una bola de fuego cruzó el cielo en Andalucía este viernes a última hora de la tarde y pudo verse con claridad. El astrofísico José ... María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART, apunta que el fenómeno se produjo sobre las 20 horas al entrar en nuestra atmósfera una roca, que procedía de un asteroide, a una velocidad de unos 80.000 kilómetros por hora.

