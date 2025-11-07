El BOJA publica la fecha para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en Andalucía

La prueba de acceso a la universidad dirigida a las personas mayores de 25 años para ingresar a enseñanzas de grado el próximo curso 2026/ ... 2027 se llevará a cabo en Andalucía los días 10 y 11 de abril del próximo año. Así lo ha aprobado la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, cuyo acuerdo ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia (BOJA) la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Para los mayores de 25 años que deseen cursar estudios universitarios se establece como requisito presentarse a la evaluación que anualmente se diseña para estas personas y cuya configuración es similar a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). La Comisión Coordinadora Interuniversitaria ha fijado del 16 de febrero al 9 de marzo de 2026, ambos inclusive, como el periodo de presentación de las solicitudes en la institución académica pública andaluza en la que el interesado desee realizar los exámenes.

Estas pruebas cuentan con una fase general, que se llevará a cabo el 10 de abril de 2026 y que tiene como objetivo medir la madurez e idoneidad para realizar este tipo de educación superior, así como la capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Esta fase está compuesta por tres ejercicios. El primero consiste en un comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad, el segundo examina de Lengua Castellana y el tercero es de traducción de lengua extranjera a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués. La calificación obtenida es la media aritmética de las notas de las tres pruebas.

Esta primera parte se completa con una Fase Específica, que está prevista para el 11 de abril y tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento. En esta etapa se examinan los aspirantes de dos materias relacionadas con las enseñanzas de grado a las que desean acceder y que han de elegir entre Biología, Dibujo técnico, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de la Filosofía, Historia General y del Arte, Latín, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Química.

La nota también se obtiene de la media aritmética de los ejercicios realizados. La prueba se supera si se obtiene cinco o más puntos en el promedio de las calificaciones de las dos fases, siempre que en cada una de ellas se haya obtenido por separado cuatro o más puntos. Las universidades públicas andaluzas reservan para mayores de 25 años un 2% del total de plazas de cada grado.

Mayores de 40 años

En este curso 2025/2026, un total de 328 personas mayores de 25 años están admitidas en el sistema público universitario. En la resolución publicada en el BOJA también se recoge que los mayores de 40 años con experiencia laboral y profesional podrán presentar su solicitud para acceder a la universidad el próximo curso este mes de noviembre, concretamente, a partir del próximo día 24 y hasta el 17 de diciembre.

El procedimiento constará de dos fases. La primera está relacionada con la valoración de su experiencia y se tienen en cuenta aspectos como el tiempo de trayectoria laboral y profesional, su afinidad con la familia profesional solicitada y el nivel de competencia. Los resultados de esa valoración se publicarán el 3 de febrero de 2026, estableciéndose un plazo de reclamaciones desde el 4 hasta el 6 de ese mismo mes. La segunda se centra en una entrevista personal, que únicamente se realizará si se supera la fase de valoración. En todo caso, esa prueba de selección se llevará a cabo el mismo 3 de febrero de 2026 y las calificaciones definitivas se conocerán hasta el 3 de marzo.

Para quienes ya han cumplido los 45 años sin experiencia laboral y sin una formación reglada para el acceso a la educación superior universitaria existe una prueba adaptada en la que las exigencias se limitan a los dos primeros ejercicios de la Fase General de la prueba de mayores de 25 años: comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad y examen de Lengua Castellana, si bien los participantes tienen que realizar una entrevista personal.

El calendario aprobado establece que las solicitudes para participar en este procedimiento se tendrán que presentar entre el 16 de febrero y el 9 de marzo de 2026, fijándose para el 10 de abril de ese año las dos pruebas de evaluación, fecha en la que comenzarán también las entrevistas personales. La publicación final de los resultados se realizará hasta el 8 de mayo de 2025.

Para el colectivo de 45 años se reserva un 2% del total de plazas de cada grado, aunque esa cuota es compartida con los candidatos de más de 40 años que hayan superado el procedimiento de valoración de méritos de su experiencia profesional. En este curso 2025/2026, 98 mayores de 40 años están admitidas en el sistema público universitario, mientras que los alumnos de 45 años se cuantifican en 107.