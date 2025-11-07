Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El BOJA publica la fecha para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en Andalucía

Su configuración es similar a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

Europa Press

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:53

La prueba de acceso a la universidad dirigida a las personas mayores de 25 años para ingresar a enseñanzas de grado el próximo curso 2026/ ... 2027 se llevará a cabo en Andalucía los días 10 y 11 de abril del próximo año. Así lo ha aprobado la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, cuyo acuerdo ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia (BOJA) la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

