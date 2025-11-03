El Ayuntamiento de Carboneras defiende ante el TSJA que cumple con las exigencias judiciales en El Algarrobico
·El Consistorio remite documentación acreditativa de ello y subraya su compromiso para la revisión de la licencia de obras del hotel argumentando que los retrasos se deben a problemas técnicos y administrativos.
Sevilla
Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:56
El Ayuntamiento de la localidad almeriense de Carboneras ha defendido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su gestión y su respuesta a ... la exigencias que se le han planteado en el proceso judicial que se sigue sobre el hotel de El Algarrobico, edificado en una playa de su término municipal.
Así lo ha puesto de relieve el Consistorio de Carboneras en la documentación remitida al alto tribunal andaluz para demostrar los pasos necesarios realizados para revisar la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, argumetando que los retrasos producidos se deben a causas administrativas y técnicas ajenos a su voluntad.
El Ayuntamiento ha dado traslado de estos docuementos para acreditar el cumplimiento de lo exigido por el TSJA tras las denuncias de Greenpeace, que le acusaba de dilatar el proceso e incluso exigió la imposición de multas al alcalde de este municipio, Salvador Hernández, por su dejadez a la hora de tramitar la revisión del permiso de obras concedido a Azata del Sol, la promotora del polémico hotel.
El Consistorio arguye dificultades burocráticas para el cumplimiento de los requerimeintos judiciales esgrimiendo problemas para cubrir el cargo de secretario a la hora de avanzar en los trámites para la revisión de la licencia de obras del hotel, cuyas edificación lleva paralizada casi dos décadas por las presuntas irregularidades que investiga el TSJA.
