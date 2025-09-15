Aumentan un 30% las explotaciones agrícolas de producción ecológica
J. L. P.
sevillA.
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
Las explotaciones de producción ecológica en Andalucía aumentaron más de un 30 por ciento en los últimos cuatro años, según el estudio de la Consejería ... de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la Orientación Técnico-Económica y dimensión de las explotaciones agrarias con esta actividad ecológica.
Este estudio refleja también un incremento del 28 por ciento de la superficie ecológica certificada o en proceso de conversión, por lo que actualmente son más de 22.000 explotaciones registradas y un total de más 1,4 millones de hectáreas, siendo la mayoría explotaciones especializadas en cultivos permanentes.
El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, señaló que «este dato es reflejo del compromiso de la Junta con la sostenibilidad en la agricultura y la apuesta por su rentabilidad y eficiencia».
