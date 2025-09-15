Aumentan un 30% las explotaciones agrícolas de producción ecológica

Las explotaciones de producción ecológica en Andalucía aumentaron más de un 30 por ciento en los últimos cuatro años, según el estudio de la Consejería ... de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la Orientación Técnico-Económica y dimensión de las explotaciones agrarias con esta actividad ecológica.

Este estudio refleja también un incremento del 28 por ciento de la superficie ecológica certificada o en proceso de conversión, por lo que actualmente son más de 22.000 explotaciones registradas y un total de más 1,4 millones de hectáreas, siendo la mayoría explotaciones especializadas en cultivos permanentes.

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, señaló que «este dato es reflejo del compromiso de la Junta con la sostenibilidad en la agricultura y la apuesta por su rentabilidad y eficiencia».