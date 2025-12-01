Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, en la sede de la asociación. SUR
PRIMICIA SUR

La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos

La investigación avala la versión de la Junta y concluye que la caída del sistema no afectó al contenido de los expedientes

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:32

Comenta

No hubo ni alteración, ni borrado de historiales clínicos. La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por AMAMA sobre supuestos cambios en los historiales médicos ... de mujeres sometidas al programa de cribado de cáncer de mama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  6. 6

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  7. 7

    Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar
  8. 8 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  9. 9

    El alcalde de Málaga no tiene quien le escriba
  10. 10 Dos trenes del Cercanías entre Málaga y Fuengirola no circulan y dejan tirados a cientos de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos

La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos