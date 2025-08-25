Antonio Sanz: «Una oportunidad para transformar Andalucía»

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, afirmó que «la digitalización es una oportunidad para la transformación de Andalucía y ... desde el Gobierno andaluz hemos asumido el reto y el compromiso de convertir los avances tecnológicos en motores para la economía y para el fortalecimiento empresarial».

El consejero subrayó el valor de la Estrategia para la Digitalización de las Pymes impulsada por su departamento, que pretende favorecer la renovación del modelo productivo andaluz e incrementar la productividad y la competitividad de la economía contando con una hoja de ruta compartida con el tejido empresarial andaluz.

«En los últimos años hemos desplegado potentes iniciativas para impulsar la digitalización de Andalucía y no ha sido fácil, porque partíamos de una situación donde se apreciaban importantes debilidades en nuestras empresas», sostuvo Sanz, que añadió que «aún quedan retos que debemos afrontar, porque la tecnología está cambiando la forma en que las empresas trabajan y su evolución hacia la transformación digital es esencial para el desarrollo económico».

A su juicio, «la estrategia nos permite atender mejor al ecosistema emprendedor para dotarlo de todos los recursos necesarios para afrontar ese cambio tecnológico y nuestro esfuerzo está dirigido a la transformación digital de las pymes y autónomos y al desarrollo del emprendimiento digital».

El consejero subrayó que Andalucía está liderando esta transformación y trabajando para potenciar la economía digital y en el año 2030 aspiramos a que la administración autonómica sea 100% digital.