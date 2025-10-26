Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Sanz, este viernes en la sede de la Consejería de Sanidad.

Antonio Sanz, este viernes en la sede de la Consejería de Sanidad. Víctor Rodríguez
Política andaluza

Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias asegura que el fallo en el programa de cribado del cáncer de mama está delimitado y se han arbitrado medidas para solucionarlo

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Antonio Sanz recibe a este periódico en su nuevo despacho de la Consejería de Sanidad, situada en un distrito sevillano alejado del centro, a donde ... se ha trasladado con todo su equipo. Pese a que sigue al frente de la Consejería de Presidencia, ha decidido instalar allí su cuartel general, aunque ello suponga alejarse a más de media hora de coche del Palacio de San Telmo, centro neurálgico del poder autonómico. Los primeros días no han sido fáciles. Luce demacrado, ha perdido algunos kilos y confiesa que en alguna ocasión, ignorando que a medianoche aún seguía en el despacho, algún ordenanza le ha apagado las luces. Mientras responde a las preguntas, se escucha de fondo el intercomunicador de las unidades del Infoca. De todo lo que la oposición le dijo esta semana en el duro debate parlamentario sobre sanidad, lo que más parece haberle molestado es que es un consejero a media jornada.

