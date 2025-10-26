Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»

Antonio Sanz recibe a este periódico en su nuevo despacho de la Consejería de Sanidad, situada en un distrito sevillano alejado del centro, a donde ... se ha trasladado con todo su equipo. Pese a que sigue al frente de la Consejería de Presidencia, ha decidido instalar allí su cuartel general, aunque ello suponga alejarse a más de media hora de coche del Palacio de San Telmo, centro neurálgico del poder autonómico. Los primeros días no han sido fáciles. Luce demacrado, ha perdido algunos kilos y confiesa que en alguna ocasión, ignorando que a medianoche aún seguía en el despacho, algún ordenanza le ha apagado las luces. Mientras responde a las preguntas, se escucha de fondo el intercomunicador de las unidades del Infoca. De todo lo que la oposición le dijo esta semana en el duro debate parlamentario sobre sanidad, lo que más parece haberle molestado es que es un consejero a media jornada.

–Finalmente se ha conocido cuántas son las mujeres afectadas por esta crisis en el programa de cribado, 2.317. ¿Es una cifra definitiva?

-Esta cifra de 2.317 es la que otorgan los profesionales. La comisión de seguimiento ya constituida ha sido informada. Esta comisión, igual que toda nuestra actividad, tiene que basarse en la transparencia y el rigor. Y en este sentido se refiere a aquellas mujeres que tenían mamografías con diagnóstico prácticamente benigno (BI-RADS 3) que además contaban con un retraso en las pruebas. Eso es lo que nos ha hecho concentrarnos en estas 2.317. La primera decisión que se ha tomado es una orden por la que ya todas las mujeres tienen que ser informadas de su diagnóstico, sea positivo, negativo o no concluyente. En Andalucía se hacen 1.900 mamografías diarias que pueden originar la apertura de nuevos expedientes, pero afectadas temporalmente en el espacio de la denuncia son esas. Dentro de ese compromiso se han hecho 1.800 pruebas, prácticamente, de las 2.300. Por lo tanto, de aquí al 30 de noviembre faltan unas 500 por hacer. El objetivo es cumplir el compromiso del 30 de noviembre y por supuesto, la información y la atención requerida a todas estas personas.

-¿Se ha detectado por qué se produjo el problema? ¿Ha sido un error humano, por falta de medios, porque se ha producido un cuello de botella?

-Por un lado, había un protocolo que ya fue cambiado. Los BI-RAD 3 son diagnósticos no concluyentes que tienen un periodo para hacerse la siguiente prueba por el que hay que esperar seis meses.? Los BIR 4 y 5 tienen una atención inmediata, porque se trata ya de casos que son de confirmación. En el caso de BI-RAD 3 es en el que estamos en este momento tomando medidas. Y por tanto el primer asunto ha sido, y está detectado así, la falta de información. ¿Qué ha ocurrido cuando después ya se acercaba la fecha para hacer la prueba? En los casos en los que son concluyentes, que no tienen ningún riesgo, ninguna afectación, son dos años de espera para hacer la siguiente prueba. En algunos casos puede ser un año, dos años. ¿Qué ocurre al adelantar a partir de los seis meses, aunque ha habido retrasos, que es la segunda parte? La pregunta de la mujer ha sido muy clara. ¿Por qué me adelantáis la prueba? Pues es cuando entonces se le informa que en su momento la prueba no fue concluyente. Claro, todo eso genera una pregunta de la mujer lógica y es ¿Por qué no se me informó? Bueno, pues todo esto, la falta de información, unida a determinados retrasos, especialmente en una unidad concreta del Hospital Virgen del Rocío, es lo que ha provocado esta situación que está delimitada en estas personas.

-¿Se sabe cuándo se inició este problema?

-Sí, principalmente son del 23 y del 24. Ahora, lo que estamos haciendo es un seguimiento, lógicamente de todos, teniendo en cuenta que en estos casos era de seis meses el periodo que requería. Pero también hay que reconocer, y se ha pedido disculpas, porque ha habido retrasos sobre todo en una unidad concreta. El 90 de los casos se refiere en esa unidad, en el Hospital Virgen del Rocío. Por tanto, yo no voy a ocultar que esos retrasos ahora se están corrigiendo y con esa reorganización y ese cambio de modelo asistencial y el reforzamiento también de profesionales que están empezando a llegar, con la unidad específica que vamos a poner en marcha, que ya hemos iniciado los trámites para ponerla en marcha en relación con con el cáncer de mama en el Hospital Muñoz Cariñano, pues entendemos que desde luego se ve reforzada claramente la respuesta. Además de incorporar también el proyecto que ha sido muy importante, pilotado desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, de aplicación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, en concreto, en relación con la aplicación para el análisis de las mamografías en el cribado del cáncer de mama. Y en ese sentido, lo que hemos decidido también es extender a toda Andalucía la experiencia piloto de Córdoba, que tiene unos resultados muy importantes. Por lo tanto, en resumen, este plan piloto que vamos a extender al conjunto de Andalucía permite que los cribados de cáncer en Andalucía sean más transparentes, más rápidos y más eficientes, ayudando a que podamos ofrecer esa atención de calidad y con mejor el resultado.

-¿Teme que en algún otro programa de cribado aparezca en algún momento una situación similar a esta que vio con el de cáncer de mama?

-Si la base era la información, esa información se circunscribía a este programa. Si es en los tiempos de espera, nuestro trabajo es intentar reducirlos. Pero como ocurre en otras patologías prioritarias, lógicamente estas son de máxima prioridad. Tenemos que trabajar por mejorar los tiempos de espera y reducir la variabilidad de las provincias. Tenemos que homogenizar criterios, establecer protocolos mucho más homogéneos y en eso es en lo que estamos trabajando, para que no haya disparidad de cifras, o reforzar los servicios como hemos hecho con la puesta en marcha del Plan de Acción Integral de Cribados, con una inversión de 100 millones de euros y 705 profesionales que ponemos en marcha. Los programas de cribado son de magnitudes muy importantes. Tenemos que seguir incrementando la aceptación de estos programas. Luego, esto no es sólo una labor del ejercicio en sí de la prueba, es una labor de concienciación, de salud pública. Esto nos obliga a determinados ajustes en hospitales claves como el Virgen Macarena, el Virgen de Valme o el Virgen de la Victoria, donde está prevista para el 2026 en Málaga una reforma en anatomía patológica. Las magnitudes que estamos hablando son muy importantes. Requieren lógicamente seguir invirtiendo y seguir apostando, pero teniendo en cuenta que las magnitudes son muy elevadas y por tanto siempre vamos a necesitar tener capacidad de mejora.

-¿Y en qué medida esto que ha sucedido con el cáncer de mama puede conspirar contra la concienciación de la necesidad de acudir a los programas de cribado?

-Tenemos profesionales que son referentes mundiales en esta materia, a los que es lamentable que se les quiera poner en cuestión, pasando de la crítica política al ataque al sistema y a los profesionales, como hemos visto recientemente por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Andalucía por parte de grupos de la oposición. Yo pido y apelo a la responsabilidad, a la serenidad y a la prudencia, pero transmito un mensaje de seguridad, de confianza en el gran potencial que tiene Andalucía en política de cribados y por supuesto en el conjunto del sistema que somos referentes. Siempre habrá y ha habido errores, por supuesto que habrá y hay déficit, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema. Desde la oposición, igual que desde el gobierno de Sánchez, se han superado todos los límites de las líneas rojas, porque evidentemente no vale todo por cuatro votos y mucho menos cuando lo que está en juego es la salud de las personas y cuando lo que está en riesgo es la credibilidad de un sistema que es muy potente, que que es referente en el mundo. Nosotros hemos reconocido el error, hemos hecho el diagnóstico, hemos auditado los casos, se han asumido responsabilidades políticas, se ha pedido disculpas y ahora toca reaccionar y construir mejoras en el sistema. De ahí que la comisión de seguimiento es muy importante porque también la participación de todos es fundamental. Mi objetivo, y lo tengo muy claro, es abrir una nueva etapa para el sistema sanitario público andaluz.

-Usted es el cuarto consejero de sanidad desde que llegó Juanma Moreno. Si hay cuatro consejeros en siete años es que algo no acaba de funcionar aunque la inversión crezca cada año.

-Bueno, es evidente que se ha hecho un esfuerzo económico sin precedentes por el sistema. Eso es evidente y además es histórico. Por primera vez Andalucía está por encima de la media de gasto en sanidad por habitante. Éramos los últimos y hoy ya estamos por encima. Estamos hablando de un crecimiento de la inversión de un 55 % en la etapa de Juanma Moreno, alcanzando cifras ya anunciadas para el 2026 de 16.000 millones. El gasto sanitario se ha incrementado un 45,3%, la plantilla se ha incrementado en 28.000 efectivos, sin contar los 4.300 que ahora hemos aportado a través del Consejo de Gobierno de esta última semana. Eso significa que alcanzamos una cifra histórica de 130.000 profesionales sanitarios. Y todo esto frente a la etapa en la que desaparecieron 7.700 profesionales, en la que se recortaron 1.500 millones de euros del presupuesto, en la que se recortaron 800 camas hospitalarias o en el que se ocultaron 500.000 personas en la lista de espera. Es evidente que el sistema necesita una actualización teniendo en cuenta la evolución. Esto es un sistema prácticamente de los años ochenta. Ni las enfermedades son las mismas, ni las demandas ciudadanas son las mismas. El envejecimiento de la población genera una cronicidad y unos costes muy elevados en muchos de los medicamentos que requiere esa cronicidad. La atención ha cambiado, la incorporación de las nuevas tecnologías no existía al nivel de que hoy podemos hablar de la aplicación de la IA a la sanidad pública. Todo esto lleva a una reflexión. Hemos hecho avances muy importantes. Ahora tenemos que focalizar, al menos en los ocho meses que yo voy a ser consejero, en mejorar el sistema a través de atracción de profesionales, incentivos a los profesionales. Yo no quiero que ningún médico se vaya de Andalucía, pero también quiero que incluso los que se han ido vuelvan. Para eso tenemos que trabajar. Mi objetivo es alcanzar pronto acuerdos importantes con los sindicatos y con las organizaciones profesionales para que seamos capaces de avanzar de manera rápida.

-¿Esta reflexión no llega tarde teniendo en cuenta que estamos ya en la recta final de la legislatura? ¿No habría que haberla empezado mucho antes o lo que ha motivado estas reflexiones es la crisis de los cribados?

-Tengo que decir que yo creo que todos los sistemas sanitarios han salido muy tocados de la Covid y hemos tenido una evolución post Covid que está siendo muy compleja, unido a la falta profesionales que evidentemente existe en toda España. Después del importante esfuerzo inversor que se ha hecho, es evidente que ahora tenemos que trabajar en focalizar la inversión y volcarla donde garanticemos mejoras sustanciales en el sistema.

-¿Cómo van las contrataciones? ¿Si, como dice, hay pocos profesionales de dónde los van a sacar?

-Primero con sistemas ágiles de contratación. Dos, con ofertas adaptadas a especialidades que son necesarias y que se requieren priorizar en estos estos momentos. Y también claramente con incentivos que tienen que estar vinculados al acto médico, al acto sanitario y que evidentemente avances en la carrera profesional que significaría un gran avance para todos los profesionales. También con avances en cuanto a incentivos como pueden ser los autoconciertos, como pueden ser los avances en actividades extraordinarias. Tenemos que hacer atractivo el acceso al sistema público. Para eso el cambio de modelo de bolsa, el pacto de la nueva bolsa es fundamental. Nuestro objetivo, y eso también es importante y forma parte del atractivo, es que en el 2026 la estructura profesional, en este caso la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, alcance un nivel de estabilidad del 96 por ciento.