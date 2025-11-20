Antonio Maíllo será candidato de 'Por Andalucía' a los comicios de 2026 a propuesta de partidos de la coalición

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, será el candidato de la coalición 'Por Andalucía' a las elecciones autonómicas de 2026 a propuesta de los ... partidos andaluces que apuestan por la reedición de la coalición: IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la decisión y posteriormente confirmada de forma oficial por IU, su designación se ha acordado en una mesa de partidos de esta confluencia y se anunciará formalmente durante un contacto con los medios que tendrá este viernes en Sevilla, junto con dirigentes de los partidos que integran la confluencia.

El máximo responsable federal de IU ha aceptado el ofrecimiento de ser cabeza electoral de esta confluencia a petición de los candidatos proclamados por cada una de estas tres formaciones: Ernesto Alba (IU), Esperanza Gómez (Sumar) y José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

La propuesta de Maíllo ha contado con el plácet de los órganos de dirección de estos partidos, que son los que desde el pasado verano activaron la reedición de esta candidatura en una reunión sin Podemos, Alianza Verde y Equo, que en los últimos comicios formaron también de la coalición 'Por Andalucía'.

Por ahora, los morados están en primarias internas para elegir candidato a las que se ha presentado el diputado autonómico Juan Antonio Delgado. Aparte, la dirección estatal ha dejado claro habrá papeleta de Podemos en estas elecciones y que la forma de concurrir la decidirá su militancia mediante una consulta.

MANTENDRÁ SU CARGO COMO LÍDER DE IU

Con este movimiento sorpresivo, Maíllo vuelve a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía como ya ocurrió en las elecciones de 2015. Esta designación no afectará a sus responsabilidades orgánicas en IU dado que seguirá como coordinador federal, cargo para el que tiene otros dos años de mandato.

El líder de IU ha enviado una carta a la militancia de la organización para explicar que encabezar la propuesta de 'Por Andalucía' nace de «meses de escucha con organizaciones sociales, sindicales y municipalistas que demandan una alternativa cohesionada».

Por ello, ha explicado que «este paso se da con serenidad, sentido de responsabilidad y con la convicción de que Andalucía puede volver a ser un referente de justicia social si se suman fuerzas y se actúa pensando en la gente de esta tierra».

A su vez con este giro la candidatura 'Por Andalucía' recurre a uno de los referentes de la izquierda alternativa para esta contienda electoral, donde se marcan ser clave para desalojar al PP del Gobierno autonómico y movilizar al electorado progresista. Con ello, lanza el mensaje de escoger a un perfil mediático, que ha forjado su carrera política en la comunidad andaluza y relevante también en la esfera nacional.

Fuentes de IU han apuntado que Andalucía vive un «momento decisivo y necesita una alternativa fuerte y honesta que pueda disputar» el Gobierno al PP que encabeza Juan Manuel Moreno Bonilla y «a una cada vez más amenazante extrema andaluza», en alusión a Vox.

En contraposición, han resaltado que la izquierda transformadora ha demostrado «sobradamente» que es posible gobernar con «justicia social, valentía y ambición democrática, y que lo que ocurra en Andalucía será clave para fortalecer el proyecto de futuro de todas». «Hay que estar a la altura del momento histórico».

DECISIÓN «AUDAZ» Y APUESTA POR UN CANDIDATO «POTENTE»

El paso al frente de Maíllo para comandar esta candidatura a los comicios ha sido celebrado por el exministro y excoordinador de IU Alberto Garzón, al que le parece una «excelente y audaz decisión».

«Maíllo es un candidato muy potente. Mi deseo es que sirva, además, para reunir a más gente y organizaciones en torno a esta candidatura; si bien, a estas alturas, me mantengo escéptico. En todo caso, una decisión feliz», ha agregado.

Sumar también ha ensalzado que el dirigente de IU es una «persona digna, honesta y comprometida». «Hay una Andalucía progresista que quiere sanidad, educación, derechos y cambio. Moreno Bonilla sólo ofrece privatizaciones y mentiras. Contigo, Antonio. Por Andalucia», ha enfatizado la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su cuenta oficial en la red social 'Bluesky'.