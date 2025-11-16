Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre retira el agua acumulada en el interior de un establecimiento de Huelva, a causa de las fuertes lluvias registradas este sábado. EFE
El tiempo

Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

La advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología estará activa hasta las 21.00 horas

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

Domingo de tregua en Andalucía. Tras las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionadas por el paso de la borrasca Claudia por la comunidad, la ... región vive una jornada más tranquila y sin avisos activos. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha descendido a primera hora a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones una vez superado el peor trance de este fenómeno meteorológico que se ha cebado especialmente con Huelva y Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde estaban vigentes ayer los avisos naranjas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes