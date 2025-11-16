Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Domingo de tregua en Andalucía. Tras las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionadas por el paso de la borrasca Claudia por la comunidad, la ... región vive una jornada más tranquila y sin avisos activos. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha descendido a primera hora a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones una vez superado el peor trance de este fenómeno meteorológico que se ha cebado especialmente con Huelva y Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde estaban vigentes ayer los avisos naranjas.

Tras la tormenta, sin embargo, no acabará de legar la calma. Así, para este lunes 17 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un nuevo aviso -en este caso de nivel amarillo en Cádiz- por precipitaciones intensas que afectarán al litoral gaditano y a la zona del Estrecho desde la madrugada y hasta las 21.00 horas. El organismo prevé acumulados de hasta 15 litros en una hora (que podrían sumar 40 litros en 12 horas) y no descarta tormentas ocasionales.

El pronóstico señana a un lunes marcado en Andalucía por «cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables e intensas en el litoral atlántico y área del Estrecho, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas ocasionales». Además, las temperaturas irán en descenso y el viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste, «con intervalos fuertes en el litoral atlántico durante la primera mitad del día».

Almería, con 21 grados, y Huelva y Sevilla (con 20 grados) serán las provincias con las máximas en los termómetros mientras que Granada y Córdoba -con 6 y 8 grados respectivamente- tendrás las mínimas más acusadas este lunes en la comunidad.