Andalucía solicita al Ministerio de Sanidad la retirada inmediata del Estatuto Marco
Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00
La Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Sanidad la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco por ser «inviable, generar división y ... poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario» en lo que es, si
Así lo puso de relieve ayer el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que calificó esta iniciativa como «el mayor conflicto sanitario en años», coincidiendo con las huelgas de médicos y el resto de profesionales sanitarios convocadas esta semana.
El consejero afirmó este estatuto marco «solo ha originado conflicto e inseguridad después de generar frustración entre los profesionales y ahora el Gobierno trate de trasladar el problema a las comunidades». Además, criticó la «falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que no cuenta ni con financiación».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión