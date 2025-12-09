Andalucía solicita al Ministerio de Sanidad la retirada inmediata del Estatuto Marco

La Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Sanidad la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco por ser «inviable, generar división y ... poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario» en lo que es, si

Así lo puso de relieve ayer el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que calificó esta iniciativa como «el mayor conflicto sanitario en años», coincidiendo con las huelgas de médicos y el resto de profesionales sanitarios convocadas esta semana.

El consejero afirmó este estatuto marco «solo ha originado conflicto e inseguridad después de generar frustración entre los profesionales y ahora el Gobierno trate de trasladar el problema a las comunidades». Además, criticó la «falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que no cuenta ni con financiación».