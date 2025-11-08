Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma en número de librerías

Andalucía celebra el 11 de noviembre el Día de las Librerías siendo la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Cataluña, en número de establecimientos ... independientes dedicados al libro, con un total de 386 en las ocho provincias, lo que supone el 14% de los que hay actualmente en España, según datos del Mapa de Librerías 2024-2025 que elabora la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), en colaboración con la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

La Junta ha detallado en una nota que el informe de Cegal muestra que de las 2.754 librerías independientes que hay en España, 386 se encuentran en Andalucía, lo que supone el 14,02% del total. En estos establecimientos, trabajan mayoritariamente mujeres (60%), bien autónomas o por cuenta ajena con contrato indefinido (95%) y tienen una plantilla media de 3,8 trabajadores. Más de la mitad de las librerías que hay actualmente (55%) abrieron sus puertas a partir de 2001. Además, la mitad de las que abrieron en los últimos cinco años lo hicieron en poblaciones de más de 150.000 habitantes.

Facturación anual

Por tipología, el 75% de las librerías son generalistas, frente al 25% de especializadas, donde predominan las dedicadas a los cómics y libro infantil. En cuanto a volumen de negocio, el 56% de las librerías presentan una facturación anual de venta de libros de entre 90.000 a 600.000 euros. Estas se suelen localizar en municipios de más de 200.000 habitantes.

Además, estos establecimientos han ido asumiendo la digitalización en los últimos años, contando el 90% con web propia y el 28% con redes sociales, aunque el volumen de facturación en plataformas digitales solo alcanza el 8,7%. Pese a ello, las librerías se reivindican en los últimos tiempos como espacios culturales, aumentando la actividad que dedican a clubes de lectura y presentaciones de libros.

Para conmemorar esta efeméride la Consejería de Cultura y Deporte ha organizado una serie de actividades, que se celebrarán en torno al 11 de noviembre y que incluyen debates en torno a estos espacios culturales y encuentros con autores.

Esta programación forma parte de la estrecha y continuada colaboración que mantiene el Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, con la Federación Andaluza de Librerías, poniendo de relieve el papel de las librerías como uno de los agentes esenciales en la cadena del valor del libro, entendiendo estos espacios como uno de los focos esenciales de la vida cultural.