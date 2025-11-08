Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma en número de librerías

La región cuenta con un total de 386 en las ocho provincias

Europa Press

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:33

Andalucía celebra el 11 de noviembre el Día de las Librerías siendo la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Cataluña, en número de establecimientos ... independientes dedicados al libro, con un total de 386 en las ocho provincias, lo que supone el 14% de los que hay actualmente en España, según datos del Mapa de Librerías 2024-2025 que elabora la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), en colaboración con la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

