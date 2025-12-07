Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andalucía registra en 2025 el mayor número de hipotecas sobre viviendas desde 2010

Entre enero y septiembre ha aumentado un 21,5% interanual hasta alcanzar las 71.000 operaciones

Europa Press

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

El número de hipotecas sobre viviendas en Andalucía contabilizado entre enero y septiembre ha aumentado un 21,5% interanual hasta alcanzar las 71.000 operaciones, ... la mayor cifra en igual periodo desde 2010, cuando se contabilizaron 85.138. De la misma manera, hay que remontarse hasta 2008 para encontrar un volumen similar de visados de viviendas, 26.147 en total en los nueve primeros meses del año, con un crecimiento del 5% interanual, dos décimas más que el crecimiento medio registrado a nivel nacional (4,8%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple que obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  5. 5 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  8. 8 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  9. 9 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  10. 10

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía registra en 2025 el mayor número de hipotecas sobre viviendas desde 2010

Andalucía registra en 2025 el mayor número de hipotecas sobre viviendas desde 2010