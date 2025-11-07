Andalucía encara el fin de semana con dos provincias en aviso amarillo y posibilidad de chubascos

La llegada de un nuevo frente dejará este viernes cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados, menos frecuentes y más débiles en el extremo sureste ... peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la segunda mitad del día será probable la presencia de tormentas ocasionales en el interior peninsular. Andalucía quedará al margen en líneas generales de este fenómeno, aunque entre las 12 y las 18 horas el organismo estatal prevé una probabilidad de chubascos superior al 65% en zonas de interior de Huelva, Sevilla y Córdoba.

Así, la predicción para hoy apunta en la región a «cielos poco nubosos aumentando a nubosos, con chubascos ocasionales a partir de la tarde, más probables en la vertiente atlántica y al final del día». Además, las temperaturas mínimas irán en descenso y soplarán vientos moderados de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo por la tarde.

El sábado, escenario muy similar. Si bien, lo más destacado de esta jornada serán los dos avisos amarillo que se activarán en la comunidad. Granada será la primera en tener vigente una advertencia por fenómenos costeros, desde las 4.00 de la madrugada, por rachas del oeste y noroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) en el litoral. Se desactivará a las 11.00. Por su parte, Almería estará en jaque entre las 7 y las 18 horas en el área del Valle del Almanzora y Los Vélez por viento ante el pronóstico de que se registren máximas de 70 km/h.

Para el 8 de noviembre la previsión de Aemet en Andalucía apunta a «cielos nubosos, con precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, ocasionalmente moderadas, más probables de madrugada y en las sierras Béticas, donde serán de nieve por encima de 1800 metros, disminuyendo en general a cielos poco nubosos a lo largo del día». Además, son probables las nieblas matinales en la vertiente atlántica y se esperan con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y zonas altas del extremo oriental.

El domingo, el organismo estatal pronostica un tiempo ya algo más estable, con «intervalos nubosos de nubes altas» y máximas en ascenso. no hay previsión de lluvias en ningún punto de la comunidad.