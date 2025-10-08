Andalucía presenta 22 alegaciones al Plan Estatal de Vivienda

La Junta de Andalucía ha presentado 22 alegaciones al proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el objetivo de mejorar ... esta planificación y evitar líneas intervencionistas que invadan las competencias autonómicas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, pidió que se escuche a las comunidades autónomas para afrontar los retos actuales en materia de vivienda y planteó un modelo de cofinanciación más flexible y equitativo.

Rocío Díaz mostró la «predisposición» de la Junta para la negociación y el diálogo sobre este plan pero lamentó que el Gobierno no haya propiciado un debate previo con las comunidades que cofinancian el plan y son las competentes en materia de vivienda, «por lo que su éxito dependerá de esta colaboración», resaltó.