Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los nacimientos siguen a la baja y descendieron un 1,7% durante el primer trimestre de este año. SUR

Andalucía pierde población, con 6.369 personas menos

Baja la natalidad un 1,7% en el primer trimestre del año, con 14.360 nacimientos, mientras que las defunciones fueron más de 20.000

JOSÉ LUIS PIEDRA

sevilla.

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Andalucía sigue perdiendo población, aunque sea de forma leve, pese a ser una de las comunidades más pobladas, extensas y dinámicas de España. Los últimos ... datos de la evolución demográfica, correspondientes al el primer trimestre de este año, registran un descenso en la población de 6.369 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía pierde población, con 6.369 personas menos

Andalucía pierde población, con 6.369 personas menos