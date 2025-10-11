Andalucía pierde población, con 6.369 personas menos

Andalucía sigue perdiendo población, aunque sea de forma leve, pese a ser una de las comunidades más pobladas, extensas y dinámicas de España. Los últimos ... datos de la evolución demográfica, correspondientes al el primer trimestre de este año, registran un descenso en la población de 6.369 personas.

Así lo reflejan los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) publicados ayer por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Según este estudio, de enero a marzo de este año se produjeron en Andalucía 14.360 nacimientos y 20.729 defunciones, lo que arroja ese saldo negativo. El leve descenso de la población se debe a la bajada en los nacimientos, en un 1,7% con respecto al mismo trimestre de 2024, mientras que los fallecimientos bajaron pero a mucho menos nivel, con una disminución de solo el 0,2%.

Sin embargo, la estadística refleja que los andaluces apuestan más por los casamientos, con un aumento en los matrimonios de un 16,2%, con 5.267 enlaces más. De ellos, 201 fueron entre personas del mismo sexo, un 3,8% del total, mientras que el 51,7% de estas uniones fueron entre mujeres.

En este trimestre se produjeron 14.150 partos, de los que el 1,7% fueron múltiples, con 238 dobles y tres triples. Estos partos dieron lugar a 14.360 nacimientos (en los que se contabiliza a los nacidos vivos). De ellos, algo más de la mitad, el 51,9%, fueron niños. En cuanto al estado civil de las madres, el 46,9% de los nacimientos correspondieron a madres casadas. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 3.047, lo que representa un 21,2% del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 41,2% y 32,9%, respectivamente.

La edad media de las madres fue de 32,7 años. En el 33,1% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 27,3%.

En cuanto a las defunciones, algo más de la mitad, el 51,3% fueron hombres, mientras que el 70,2% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondieron a personas mayores de 74 años, siendo más frecuentes entre 85 y 89 años, el 18,3%. Desagregando por sexo, el grupo de edad de mayor frecuencia varía, siendo entre 90 y 94 años (22,3%) para las mujeres y entre 80 y 84 años (16,0%) para los hombres.

Con respecto a los fallecimientos de extranjeros, representaron el 5,1% del total, y el 40,9% de las defunciones correspondieron a personas viudas, seguido del 39,1% que representaron las personas casadas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (55,4%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (62,3%).