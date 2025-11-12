Andalucía pide no recortar la PAC y avanzar en la simplificación y agilización de las ayudas

El Gobierno andaluz pide que no se recorten las ayudas de la actual Política Agraria Común (PAC), además reclamar que se siga profundizando en la ... simplificación de trámites y procesos para agilizar la llegada de dicho apoyo económico a los productores. Así lo puso de manifiesto ayer en Almería el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aplaudió el reciente acuerdo alcanzado en Bruselas para simplificar los trámites de la PAC y mostró su confianza en que esta decisión «ayude bastante» al sector.

Desde el Ejecutivo autonómico se defiende que los agricultores puedan beneficiarse de una gestión más ágil de las ayudas europeas y Moreno insistió en que «Andalucía seguirá defendiendo una PAC más simple, más justa y más cercana al territorio».

Además, afirmó que el debate actual en el seno de la UE está entre «los que queremos simplificar los trámites y los burócratas y eurofuncionarios que quieren garantizar la eficiencia del gasto y evitar el fraude, pero se ha encontrado un punto intermedio con este acuerdo que puede ser útil», remarcó.

A su juicio, «es una pelea entre burócratas y políticos, ya que la Junta es partidaria de reducir trámites, pero algunos eurofuncionarios consideran que simplificar procesos puede generar ineficiencia en los fondos o descontrol o fraude».

El presidente andaluz se refería así al acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros para reducir la carga burocrática y aumentar el apoyo a los pequeños agricultores.

Moreno reclamó también que no se recorten los fondos destinados al campo europeo y aseveró que «la PAC no puede perder peso ni convertirse en la moneda de cambio frente a otras prioridades de la Unión Europea, además de solicitar que no se centralice en el Estado la gestión de estas ayudas».