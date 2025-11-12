Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía pide no recortar la PAC y avanzar en la simplificación y agilización de las ayudas

José Luis Piedra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

El Gobierno andaluz pide que no se recorten las ayudas de la actual Política Agraria Común (PAC), además reclamar que se siga profundizando en la ... simplificación de trámites y procesos para agilizar la llegada de dicho apoyo económico a los productores. Así lo puso de manifiesto ayer en Almería el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aplaudió el reciente acuerdo alcanzado en Bruselas para simplificar los trámites de la PAC y mostró su confianza en que esta decisión «ayude bastante» al sector.

