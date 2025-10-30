Andalucía pide al Gobierno celeridad en su respuesta a las alegaciones al Plan de Vivienda

La Junta de Andalucía ha pedido «celeridad» al Gobierno de la Nación para responder a las alegaciones que ha presentado al Plan Estatal de Vivienda ... 2026-2030, según lo ha puesto de relieve la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en su participación telemática en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada hoy.

Rocío Díaz ha afirmado que «queda muy poco para que termine el año y entre en vigor el plan y apenas se ha ha avanzado en un documento de consenso con las comunidades autónomas y no sabemos nada de qué pasará con las alegaciones».

En las citadas alegaciones el Ejecutivo andaluz subraya que el plan estatal es «excesivamente intervencionista y refleja tal grado de concreción e imposición que priva a las comunidades autónomas del desarrollo de una política propia en materia de vivienda».

La consejera aboga en estas alegaciones por «un modelo flexible y complementario» acorde a la capacidad financiera de cada comunidad, además de reclamar la inclusión de una cláusula transitoria que evite la paralización de programas que se llevan a cabo con el plan vigente. Asimismo, apuesta por impular ayudas para la urbanización de suelos, una cuestión que debe ser atendida.

La consejera ha señalado que «hay alegaciones que son importantes y que nos preocupan como las ayudas a la urbanización, la transitoriedad de las ayudas o un reparto mucho más adecuado en la financiación y llevamos meses pidiendo abrir un debate sereno sobre el nuevo marco de este Plan Estatal de Vivienda».

A su juicio, «en Andalucía hemos presentado los presupuestos para 2026 con un aumento del 40% de las partidas destinadas a vivienda, con 739 millones de euros, sin contar el paquete fiscal puesto en marcha para facilitar el acceso a la vivienda».

Rocío Díaz exigió al Gobierno estatal que respete las competencias autonómicas ya que su no cumplimiento podría incurrir en una posible vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional. Por último, puso en cuestión el nuevo sistema de cofinanciación, que no sólo varía en porcentaje, sino que recoge criterios más rígidos que anteriores planes.