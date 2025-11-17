Aemet amplía la alerta por «chubascos fuertes» para este lunes en Andalucía: nuevas provincias en aviso

Tras la tormenta, no acabará de legar la calma. La borrasca Claudia se resiste a irse de Andalucía y ha obligado a activar nuevos avisos ... por fuertes lluvias en la comunidad. Así, para este lunes 17 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en advertencia de nivel amarillo a Cádiz- por precipitaciones intensas que afectarán al litoral gaditano y a la zona del Estrecho hasta las 21.00 horas- y suma una segunda provincia en jaque: Sevilla. En su última actualización, el organismo incorpora a la sierra norte y a la campiña sevillana a este mapa adverso ante la previsión de registrar acumulados de 15 litros en una hora hasta el mediodía. En el caso de Cádiz se podrían sumar 40 litros en 12 horas y no se descartan tormentas ocasionales.

Aemet señala que a partir del martes y hasta el final de la semana, «apenas se esperan precipitaciones en Andalucía»

El pronóstico señana a un lunes marcado en Andalucía por «cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables e intensas en el litoral atlántico y área del Estrecho, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas ocasionales». Además, las temperaturas irán en descenso y el viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste, «con intervalos fuertes en el litoral atlántico durante la primera mitad del día». Almería, con 21 grados, y Huelva y Sevilla (con 20 grados) serán las provincias con las máximas en los termómetros mientras que Granada y Córdoba -con 6 y 8 grados respectivamente- tendrás las mínimas más acusadas este lunes en la comunidad.

Tras el último impacto de Claudia en la región, Aemet señala que a partir de mañana martes y hasta el final de la semana, «apenas se esperan precipitaciones en Andalucía». «Habrá una bajada significativa de temperaturas hacia el jueves-viernes para empezar a ir subiendo de nuevo en torno al domingo», agrega. Tocará, eso sí, sacar los abrigos.