Aemet amplía la alerta por «chubascos fuertes» para este lunes en Andalucía: nuevas provincias en aviso

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología espera hasta 15 litros en una hora

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:19

Tras la tormenta, no acabará de legar la calma. La borrasca Claudia se resiste a irse de Andalucía y ha obligado a activar nuevos avisos ... por fuertes lluvias en la comunidad. Así, para este lunes 17 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en advertencia de nivel amarillo a Cádiz- por precipitaciones intensas que afectarán al litoral gaditano y a la zona del Estrecho hasta las 21.00 horas- y suma una segunda provincia en jaque: Sevilla. En su última actualización, el organismo incorpora a la sierra norte y a la campiña sevillana a este mapa adverso ante la previsión de registrar acumulados de 15 litros en una hora hasta el mediodía. En el caso de Cádiz se podrían sumar 40 litros en 12 horas y no se descartan tormentas ocasionales.

