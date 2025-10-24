Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez / Archivo

Andalucía lideró la subida del paro y la creación de empleo en los meses de verano

La comunidad elevó su cifra de ocupados durante el verano en 65.500 personas (+1,8%), al tiempo que incrementó su número de desempleados en 32.400 personas (+5,2%).

EP

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:41

El paro subió en diez comunidades autónomas en el tercer trimestre del año, especialmente en Andalucía y Canarias, y 13 regiones crearon empleo, con Andalucía ... también en cabeza, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

