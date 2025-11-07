Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cirujanos en plena operación en un quirófano. SUR

Andalucía lidera la reducción nacional de las listas de espera quirúrgicas con un descenso del 20,7%

La Junta destaca la mejora en todos los indicadores de accesibilidad que superan ampliamente la evolución del conjunto del Sistema Nacional de Salud

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:18

Andalucía lidera la reducción de las listas de espera quirúrgicas con un descenso del 20,7% en el número de pacientes pendientes estructurales, frente al ... 5,6 % de la bajada registradaen el conjunto de España, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad correspondientes al Sistema de Información de Listas de Espera (SISLE-SNS) con corte a 30 de junio de 2025.

