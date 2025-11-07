Andalucía lidera la reducción nacional de las listas de espera quirúrgicas con un descenso del 20,7%

Andalucía lidera la reducción de las listas de espera quirúrgicas con un descenso del 20,7% en el número de pacientes pendientes estructurales, frente al ... 5,6 % de la bajada registradaen el conjunto de España, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad correspondientes al Sistema de Información de Listas de Espera (SISLE-SNS) con corte a 30 de junio de 2025.

La Junta subraya que «en solo año y medio la comunidad ha reducido sus listas de espera y ha mejorado todos los indicadores de accesibilidad, superando ampliamente la evolución del conjunto del Sistema Nacional de Salud».

Andalucía ha recortado la demora media en 46 días, superando la mejora nacional (41 días), y ha reducido en un 65,9 % el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera, más del doble del avance registrado por el resto del país.

El porcentaje de pacientes que esperan más de seis meses se sitúa en 8,9 % en Andalucía, por debajo de la media nacional (12,2 %), y la tasa de pacientes por 1.000 habitantes baja de 7,92 a 6,17, prácticamente en línea con la media estatal (6,06).

Según la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, estos resultados confirman que Andalucía mejora más que la media nacional en todos los indicadores clave de accesibilidad quirúrgica, ya que reduce más pacientes, acorta más los tiempos de espera y disminuye de forma más intensa las esperas largas.

Según la Consejeria, la comunidad partía de una situación más exigente por su tamaño, densidad de población y volumen asistencial, al gestionar el sistema sanitario público más grande de España. Aun así, el Ministerio reconoce que Andalucía ha logrado una evolución más positiva que la media nacional, tanto en términos absolutos como proporcionales.

Esta mejora es el resultado del incremento sostenido de la actividad quirúrgica y de la reorganización de recursos asistenciales para priorizar los procedimientos garantizados, reflejando el compromiso del sistema sanitario andaluz con la accesibilidad y la atención de calidad.

En el mismo periodo, la comunidad ha conseguido además mejorar su posición relativa en tasa por habitante, reduciéndola un 22%, frente al 9% de mejora media del conjunto del SNS.

Según el departamento que dirige Antonio Sanz, los datos publicados por el Ministerio evidencian que Andalucía ha dado un paso adelante firme, real y medible en la reducción de las listas de espera, consolidando una tendencia de mejora sostenida que demuestra la eficacia de las medidas implantadas y el esfuerzo de los profesionales del sistema sanitario público andaluz.

Datos Consultas externas

El número total de pacientes pendientes de consultas externas disminuye en Andalucía en 20.977 personas, mientras que en el conjunto de España aumenta en 83.821 pacientes. En términos relativos, España incrementa sus listas un 2,19%, mientras que Andalucía las reduce un 2,4%, lo que evidencia una evolución opuesta y favorable para la comunidad andaluza.

En cuanto a la demora media, Andalucía reduce los tiempos de espera en 16 días, frente a una mejora de solo 5 días en el conjunto del país. Esto supone una reducción porcentual del 11,19% en Andalucía, más del doble del descenso nacional.

Además, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta se sitúa en 52,5% en Andalucía, claramente por debajo de la media nacional, que alcanza el 61,8 %.