Andalucía lanza una estrategia exterior para ensanchar mercados, captar inversiones y ganar influencia en Bruselas

El Gobierno andaluz aprobó este miércoles una estrategia de acción exterior que ordena en un plan toda la actividad dirigida más allá de las fronteras ... españolas que viene desarrollando en los últimos años y que ha tenido hitos relevantes, como el acceso de Juanma Moreno a la presidencia del Comité Europeo de las Regiones o el estrechamiento de los vínculos con China, cuyo vicepresidente, Hang Zhen, se reunió el pasado verano en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta.

La estrategia fue presentada por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, que calificó de histórico el documento aprobado, ya que por primera vez Andalucía contará con una estrategia propia en esta materia que fija los retos, las prioridades y los objetivos de todas las consejerías del Gobierno andaluz en su relación con el mundo. «Un documento que nunca había existido y que marca un antes y un después en la forma en que Andalucía proyecta su potencial fuera de nuestras fronteras».

La estrategia marca objetivos en diferentes direcciones y abarca todas las regiones del globo. Persigue que Andalucía consiga mayor influencia en Bruselas y en las instituciones europeas, ser más reconocida en el Mediterráneo, incluido el norte de África, estar más presente en Iberoamérica y ser más atractiva para la inversión internacional en el eje Atlántico, Asia-Pacífico y los países árabes.

Dimensión exterior

Según Bernal, la estrategia nace de la convicción de que por población, economía, cultura y posición estratégica, Andalucía tiene una dimensión exterior indiscutible y que esa presencia debe gestionarse «con visión a largo plazo, coherencia y ambición». En su opinión, durante décadas hubo iniciativas aisladas, pero faltaba un marco común que diera unidad, fuerza y coherencia a todas las actuaciones exteriores de la Junta de Andalucía. Esa hoja de ruta es la que la estrategia aprobada por el Consejo de Gobierno pretende trazar.

La estrategia aprobada servirá de base para una futura Ley de Acción Exterior de Andalucía

El consejero aseguró que desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, Andalucía ha fortalecido sus relaciones institucionales, reforzado la internacionalización de la economía y proyectado como nunca antes su identidad cultural.

Como consecuencia de ello, afirmó, hoy se reciben en el Palacio de San Telmo embajadores, delegaciones institucionales y misiones empresariales prácticamente todas las semanas.

Sociedad civil y universidades

La estrategia, que servirá como base para una futura Ley de Acción Exterior de Andalucía que se intentará presentar antes de que concluya la legislatura, va emparejada, según explicó el consejero, con la reactivación de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior, para coordinar la acción exterior de todas las consejerías. La acción exterior, subrayó Bernal, no es sólo diplomacia, sino también «economía, cultura, educación, sanidad, turismo, innovación y cooperación, industria, energía o agricultura».

También se crea un Consejo Asesor de Acción Exterior, que incorporará a la sociedad civil, las universidades, las empresas, la cultura o la cooperación y se introduce de forma expresa la marca Andalucía como concepto estratégico.

El objetivo central del texto es potenciar la presencia, influencia y oportunidades de Andalucía en el ámbito internacional, que aspira a consolidarse como un actor relevante, reforzar la proyección global de su cultura, ampliar su papel en la toma de decisiones europeas, optimizar la captación de financiación comunitaria y consolidar su liderazgo en transición energética, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

De igual modo, la estrategia refuerza el valor del patrimonio andaluz, su sistema universitario, su tejido empresarial y el talento de sus ciudadanos dentro y fuera de la región. Incluye, además, un plan de actuación con medidas legislativas y presupuestarias que convertirán esta hoja de ruta en resultados tangibles para la ciudadanía andaluza.

En paralelo, el nuevo marco posiciona a Andalucía como una región más influyente en Bruselas y en las instituciones europeas, más reconocida en el Mediterráneo y el Norte de África, más presente en Iberoamérica y más atractiva para la inversión internacional en el eje Atlántico, Asia-Pacífico y países árabes.

El consejero señaló que toda la acción exterior de Andalucía se ejecuta bajo el amparo del Estatuto de Autonomía de Andalucía y también de la ley nacional vigente desde 2014 que reconoce las competencias en ese ámbito de las comunidades autónomas. Además, señaló, todas las acciones están coordinadas e informadas y se hacen «en absoluta lealtad» al Gobierno de España y a su acción exterior.