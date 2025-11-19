Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de la Junta, Carolina España, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.
Política andaluza

Andalucía lanza una estrategia exterior para ensanchar mercados, captar inversiones y ganar influencia en Bruselas

El plan fija objetivos en relación a Europa, el Mediterráneo, Iberoamérica y los grandes focos inversores

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

El Gobierno andaluz aprobó este miércoles una estrategia de acción exterior que ordena en un plan toda la actividad dirigida más allá de las fronteras ... españolas que viene desarrollando en los últimos años y que ha tenido hitos relevantes, como el acceso de Juanma Moreno a la presidencia del Comité Europeo de las Regiones o el estrechamiento de los vínculos con China, cuyo vicepresidente, Hang Zhen, se reunió el pasado verano en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    Málaga amplía las rebajas de la plusvalía por herencia y apurará el cobro de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía lanza una estrategia exterior para ensanchar mercados, captar inversiones y ganar influencia en Bruselas

Andalucía lanza una estrategia exterior para ensanchar mercados, captar inversiones y ganar influencia en Bruselas