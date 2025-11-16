Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Contribuyentes, en una oficina de la Agencia Tributaria Sur
Política andaluza

Andalucía incrementó desde 2018 su recaudación por IRPF en más del 70%

La comunidad cuenta actualmente con 900.000 declarantes más que hace siete años, la mayor parte en el tramo de rentas entre 33.000 y 53.000 euros

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:00

La recaudación en el tramo autonómico del IRPF aumentó en Andalucía en un 70 por ciento desde 2019, cuando se produjo el cambio político en ... Andalucía y la Junta dio un giro a la política fiscal. Ese incremento supuso pasar de una recaudación de los 5.028 millones de euros en la cuota líquida autonómica de 2018 a los 8.604 millones del ejercicio 20024, lo que supone una diferencia de 3.576 millones de euros.

