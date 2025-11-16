Andalucía incrementó desde 2018 su recaudación por IRPF en más del 70%

La recaudación en el tramo autonómico del IRPF aumentó en Andalucía en un 70 por ciento desde 2019, cuando se produjo el cambio político en ... Andalucía y la Junta dio un giro a la política fiscal. Ese incremento supuso pasar de una recaudación de los 5.028 millones de euros en la cuota líquida autonómica de 2018 a los 8.604 millones del ejercicio 20024, lo que supone una diferencia de 3.576 millones de euros.

Este aumento se produjo como consecuencia de un aumento significativo en el número de contribuyentes que presentan su declaración del impuesto de la renta en Andalucía. En 2018 se presentaron 3,5 millones de declaraciones y seis años después, 4,4 millones. En concreto, la diferencia entre un ejercicio y otro es de 904.695 más, lo que supone crecimiento del 25,7 por ciento.

El Gobierno andaluz atribuye estos incrementos a un doble factor a su juicio íntimamente relacionado. Por un lado, el crecimiento incesante que la economía andaluza ha experimentado en los últimos años; por el otro, las políticas de reducciones fiscales que hacen de Andalucía una comunidad más atractiva para invertir.

Todos los tramos

Este crecimiento en el número de declaraciones se ha producido en todos los tramos de renta, pero es especialmente significativo en el situado entre los 33.000 y los 53.400 euros anuales, donde hay actualmente más de 300.000 más que en 2018, lo que supone un crecimiento del 98,4 por ciento.

No obstante, en términos relativos los incrementos más importantes se han producido en los dos tramos más altos de rentas. En situado entre los 60.000 y los 120.000 euros anuales, el aumento ha sido del 108 por ciento (66.763 declaraciones más que en 2018) y en el de más de 120.000 euros, la subida es del 148,3 por ciento (12.114 más).

En este tramo de más de 120.000 euros, en 2018 se hicieron solamente 8.169 declaraciones y en el ejercicio anterior ya eran 20.283.

El aumento en el número de declaraciones de IRPF es mayor a medida que crece el nivel de renta. Así, en el bloque hasta los 12.000 euros anuales, la subida ha sido del 3,3 por ciento (46.068 declaraciones más); entre los 12.000 y los 24.000 euros, es del 11,4 por ciento (102.095 más), en el situado entre los 24.000 y los 33.000 euros anuales, es del 24,3 por ciento (101.354 más); en el de 33.000 a 53.407 euros, del 98,4 por ciento (309.536 más); en el de 53.400 a 60.000,, del 86, 7 por ciento (24.289 más).

También crece el número de contribuyentes con declaraciones cero o negativas, que aumenta un 61,3 por ciento (242.476 más).

Más de 33.000 euros

En total, las declaraciones con base líquida general mayor que cero se ha incrementado en 662.219 respecto a 2018, Del incremento total de estas declaraciones, el 62,3 por ciento corresponde a contribuyentes con bases liquidables superiores a los 33.000 euros.

Respecto a la recaudación total, el 18,7% de las declaraciones (las que tienen bases liquidables de más de 33.000 euros) soportan el 68,8% de la recaudación. Y el 4,5% (las declaraciones con bases liquidables de más de 53.000 euros), aportan el 34,8% de la cuota líquida autonómica.

La aplicación de deducciones fiscales en los tramos autonómicos de la declaración de la renta ha sido una constante en la política del Gobierno andaluz desde 2021, cuando se aprobó el primer paquete de bajada de impuestos. Desde entonces, las deducciones han crecido hasta alcanzar los 70,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,1 en 2024 (último ejercicio con declaraciones presentadas) con respecto al año anterior y del 313,2 por ciento en relación con cinco antes antes, el ejercicio previo a la aprobación del primer paquete de deducciones fiscales.

En concreto, el número de deducciones autonómicas aplicadas en la última campaña de la renta se incrementaron un 209,4%, desde las 135.796 de 2018 a las 420.153 de 2024.

Hasta 30.000 euros

Los principales beneficiados por estas reducciones, según los datos de la Consejería de Hacienda, han sido las familias con base liquidable de hasta 30.000 euros en tributación conjunta, ya que la mayor parte de las deducciones están limitadas por renta.

En 2024, último ejercicio liquidado ha tenido lugar un incremento del número total de declaraciones que aplican al menos una deducción de 25.761, lo que supuso un aumento del 65 por ciento con respecto a 2023.

Si se toma en cuenta el periodo 2018-2024, hay un incremento del número total de declaraciones que aplican al menos una deducción de 284.357, lo que supone un 209,4 más.