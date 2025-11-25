Andalucía estalla contra el principio de ordinalidad pactado entre Hacienda y la Generalitat

El principio de ordinalidad parece sencillo, pero supone en sí mismo todo un modelo si se lo aplica al sistema de financiación autonómica. Establece que ... cada comunidad recibe recursos en el orden de lo que aporta a la caja común, independientemente de sus necesidades o su número de habitantes. Trasladado al terreno, supone que Madrid debe ser la comunidad autónoma a la que se destinen más recursos; Cataluña, la segunda y Andalucía, la tercera. Si se aplicara el principio de población, el orden sería exactamente el contrario.

Esta principio, largamente reclamado desde Cataluña -tanto por las fuerzas secesionistas como por el PSC- ha sido pactado por el Gobierno central y la Generalitat y formará parte de la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que presentará el Ministerio de Hacienda.

Tras conocerse esta información, la indignación no ha tardado en estallar en la Junta de Andalucía. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España, ha advertido de que la presentación de un nuevo sistema a partir del principio de ordinalidad supone un nuevo agravio de la vicepresidenta del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, contra Andalucía

Comunidades ricas

La portavoz advirtió de que se está negociando con el independentismo catalán un sistema de financiación para toda España. El principio de ordinalidad, advirtió, supone «que las comunidades más ricas van a tener más recursos en detrimento de las comunidades menos ricas, como es en este caso Andalucía».

España acusó a Montero y al conjunto del Partido Socialista de sufrir «amnesia» al haber olvidado que el Parlamento de Andalucía aprobó en 2018 un dictamen sobre el sistema de financiación en el que precisamente se rechazaba el principio de ordinalidad y apuntó que, ahora que es ministra, Montero va en contra de lo que se aprobó en Andalucía cuando era consejera. «Un nuevo agravio para Andalucía, un nuevo privilegio para el independentismo catalán», dijo la portavoz de la Junta, que señaló que el principio de

El PSOE resta importancia a la ordinalidad y dice que Moreno «se agarra a un clavo ardiendo»

También el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, expresó el rechazo de la Junta a que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en en la ordinalidad porque anula directamente el principio de solidaridad que establece la Constitución.

En su opinión, recoger la ordinalidad en la financiación autonómica sería una nueva «traición sin precedentes» de María Jesús Montero, a Andalucía, fruto de sus «acuerdos con el independentismo» catalán, por lo que, aseguró, es «absolutamente incompatible e imposible defender» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Andalucía.

Limitación a la solidaridad

Según Sanz la ordinalidad es una limitación a la solidaridad: «O se es solidario o no se es, y si se aplica la ordinalidad, se tumba la solidaridad».

«Es una verdadera claudicación al independentismo catalán que lleva toda la vida exigiendo la ordinalidad y ahora viene la señora Montero y se la regala», dijo el consejero, para quien el PSOE está «absolutamente irreconocible, ya que se pone de parte de los más ricos frente a Andalucía».

Así, recordó que la entonces presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, decía en 2018 en el Parlamento que si las comunidades «ricas siempre reciben más que las que son menos ricas, nunca habrá igualdad entre todos los ciudadanos», algo que se debería «aplicar» Montero que era consejera andaluza de Hacienda en su gobierno.

Clavo ardiendo

Para el PSOE de Andalucía, sin embargo, el debate debe ir más allá de la ordinalidad a la que, en su opinón, se agarra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «como un clavo ardiendo porque no tiene ni una sola idea propia sobre financiación autonómica«.

Para los socialistas, el debate sobre este asunto debe ir mucho más allá de ese principio y la Junta de Andalucía no está aportando ni una sola idea sobre el cambio de modelo. Según los socialistas, «Andalucía recibirá en 2026 los mayores recursos de su historia, por encima de los 30.000 millones de euros, una cifra récord», y al hilo han subrayado que «el 80% de lo que aumenta el presupuesto andaluz se debe al incremento en financiación autonómica».

«Desde que Montero es ministra, Andalucía ha recibido cada año 8.500 más que cuando gobernaba el PP», han subrayado también desde el PSOE-A para concluir advirtiendo de que, «con más recursos que nunca», el presidente de la Junta «tiene los servicios públicos peor que nunca» en la comunidad autónoma andaluza.