Carolina España, este martes en Málaga. Sur
Política andaluza

Andalucía estalla contra el principio de ordinalidad pactado entre Hacienda y la Generalitat

El acuerdo establece que cada comunidad recibirá recursos en el nuevo modelo de financiación autonómica según el orden de su aportación

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

El principio de ordinalidad parece sencillo, pero supone en sí mismo todo un modelo si se lo aplica al sistema de financiación autonómica. Establece que ... cada comunidad recibe recursos en el orden de lo que aporta a la caja común, independientemente de sus necesidades o su número de habitantes. Trasladado al terreno, supone que Madrid debe ser la comunidad autónoma a la que se destinen más recursos; Cataluña, la segunda y Andalucía, la tercera. Si se aplicara el principio de población, el orden sería exactamente el contrario.

