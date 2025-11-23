Andalucía es la cuarta comunidad en la que más ha subido el salario medio mensual en la última década

Andalucía es la cuarta comunidad en la que más ha subido el salario bruto medio mensual de España en la última década: en 2014, éste ... era de 1.645,5 euros, y diez años más tarde es un 30,5% superior, al situarse en los 2.146,5 euros. Se trata de un incremento que sólo es mayor en Baleares (37,17%, hasta los 2.342,2 euros); Extremadura (33,88%, hasta los 2.127,2 euros); y País Vasco (30,86%, hasta los 2.809,9 euros). Mientras tanto, en estos últimos diez años, el salario bruto medio en el país ha crecido un 26,8%, para situarse en los 2.385,6 euros.

Pero éstos son datos medios y el Instituto Nacional de Estadística (INE) permite ahondar en lo que ha sucedido en los salarios por niveles de renta. Lo que hace el INE o, más en particular, el apartado de la Encuesta de Población Activa (EPA) que analiza las retribuciones es dividir a la población en diez grupos salariales de menor a mayor, esto es, en deciles. De esta manera se descubre que en el caso andaluz, esa media de incremento salarial del entorno al 30% esconde mucha diversidad y que han sido las retribuciones más bajas las que han crecido más, cosa generalizada en el conjunto de España.

El decil más bajo, es decir, el 10% de los asalariados con sueldos más bajos han visto aumentarlos casi un 81%, hasta los 727,1 euros, en los diez últimos años en la comunidad autónoma andaluza. Mientras tanto, el segundo decil, es decir, el 10% siguiente de asalariados según sus ingresos, los ha mejorado un 55,7%, hasta los 1.278,3 euros, entre 2014 y 2024. El tercer decil también ha visto crecer sus retribuciones por encima de la media, un 35,2%, hasta los 1.488,5, como promedio, en términos brutos.

A partir del cuarto decil, los crecimientos salariales caen por debajo de la media y van descendiendo, hasta llegar al décimo decil, el que está formado por los asalariados mejor retribuidos, que han visto mejorar sus suelos brutos medios mensuales un 20% en los diez últimos años, hasta los 5.404,2 euros. Éste es uno de los puntos en que Andalucía también difiere con lo sucedido en el conjunto de España, ya que el 10% que más cobra a nivel nacional ha visto subir sus retribuciones un 24,3%, hasta los 5.741 euros, más que los deciles previos.

Nos podemos detener un momento en el quinto decil, el que tiene a tantos trabajadores por debajo como por encima en términos de salario. Éstos tienen un sueldo promedio mensual de casi 1.900 euros con datos de 2024, lo que supone un ascenso del 26,3% respecto a los algo más de 1.500 de diez años atrás.

Pese a que Andalucía es la cuarta comunidad autónoma por subida de salarios tomando como referencia la última década, sigue siendo la cuarta en la que más bajos continúan siendo. Son sólo tres las regiones por debajo de los 2.146,5 euros de Andalucía: Extremadura (2.127,2 euros); Murcia (2.120,9 euros); y Canarias (2.051,7 euros).

En el otro extremo se encuentra el País Vasco, con 2.809,9 euros brutos mensuales, como promedio, y Madrid, con 2.761,8 euros, además de Navarra y Cataluña, que se encuentran por encima de los 2.500 euros. La media española en el año 2024 de acuerdo con las estadísticas de la EPA se sitúa en los 2.385,6 euros.

920 euros es el salario bruto medio mensual de los trabajadores a tiempo parcial en Andalucía, frente a los 643,8 de hace diez años.

Hasta aquí, las cifras hablan de salarios que toman en consideración tanto los de los trabajadores a tiempo completo como los que hay a tiempo parcial. Pero conviene discernir lo que sucede con unos y otros. De esta manera, los salarios de los trabajadores a tiempo completo en Andalucía han crecido un 23,65% desde 2014, hasta los 2.348,7 euros. En crecimiento se sitúa por detrás de Baleares, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha. Y Andalucía de nuevo es la cuarta comunidad autónoma con el salario más bajo para sus trabajadores a tiempo completo, por delante sólo de Extremadura, Murcia y Canarias.

La media española se sitúa en los 2.618,2 euros, lo que supone un crecimiento del 22,8% con respecto a la cifra de diez años antes. En País Vasco, la retribución bruta mensual supera los 3.100 euros y en Madrid, los 3.000 euros.

La subida ha sido más intensa en los sueldos que cobran los trabajadores a tiempo parcial. En concreto, en Andalucía, entre 2014 y 2024 sus emolumentos han pasado de los 643,8 euros, como promedio, hasta los 920 euros, lo que supone un incremento del 42,9%, una cifra, de todas maneras, algo por debajo de la media nacional, cuyo ascenso ha sido del 44,17%, hasta rebasar levemente los 1.000 euros brutos al mes, como promedio.

Cifra de asalariados a tiempo completo y a tiempo parcial

La encuesta también habla de cuántos asalariados lo son a tiempo completo y a tiempo parcial. En Andalucía, en total, sumando ambos, son 2,863 millones, un 33,77% más que una década atrás, cuando se limitaban a los 2,14 millones. Éste es un crecimiento superior a la media española, que no llega al 30%, para rozar los 18,5 millones frente a los 14,23 millones de trabajadores por cuenta ajena que eran en 2014.

33,77% crece la cifra de asalariados en Andalucía desde 2014 Son un total de 2,863 millones. El aumento descansa exclusivamente en la subida de los empleados a tiempo completo, porque los que son a tiempo parcial son ahora menos que una década atrás.

Andalucía es la segunda comunidad en crecimiento de los asalariados, sólo por detrás de Canarias (37,5% de aumento). Y es la tercera en volumen, tras Cataluña (3,36 millones) y Madrid (3 millones).

El crecimiento de la cifra de asalariados en Andalucía descansa exclusivamente en la subida de quienes tienen contratos a tiempo completo, que han aumentado casi un 44%, hasta los 2,46 millones. Sin embargo, la cifra de asalariados a tiempo parcial es en 2024 un 6,35% inferior a la de diez años atrás: en este periodo ha bajado desde los 433.100 hasta los 405.600 asalariados. Y eso que en el conjunto del país se han incrementado un 7%, hasta superar los 2,6 millones.