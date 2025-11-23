Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Empleados de la construcción trabajando en Málaga. Migue Fernández

Andalucía es la cuarta comunidad en la que más ha subido el salario medio mensual en la última década

Los sueldos brutos que más han aumentado desde 2014 han sido los más bajos, cuyo incremento a veces multiplica por cuatro al registrado por los más altos

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Andalucía es la cuarta comunidad en la que más ha subido el salario bruto medio mensual de España en la última década: en 2014, éste ... era de 1.645,5 euros, y diez años más tarde es un 30,5% superior, al situarse en los 2.146,5 euros. Se trata de un incremento que sólo es mayor en Baleares (37,17%, hasta los 2.342,2 euros); Extremadura (33,88%, hasta los 2.127,2 euros); y País Vasco (30,86%, hasta los 2.809,9 euros). Mientras tanto, en estos últimos diez años, el salario bruto medio en el país ha crecido un 26,8%, para situarse en los 2.385,6 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía es la cuarta comunidad en la que más ha subido el salario medio mensual en la última década

Andalucía es la cuarta comunidad en la que más ha subido el salario medio mensual en la última década