Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andalucía creará dos nuevas unidades operativas en la lucha contra incendios

La Junta ha reclamado al Gobierno central que ubique en la comunidad una brigada de refuerzo

EP

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:44

La Junta de Andalucía creará dos nuevas unidades operativas para intensificar la lucha contra los incendios forestales de cara a la temporada de 2026 y ... ha reclamado al Gobierno central que ubique en la comunidad una brigada de refuerzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  6. 6 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  7. 7 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
  8. 8 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  9. 9 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  10. 10 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía creará dos nuevas unidades operativas en la lucha contra incendios

Andalucía creará dos nuevas unidades operativas en la lucha contra incendios