Imágenes de Sandra Peña en una manifestación celebrada recientemente en Sevilla contra el acoso en las aulas. María José López / Europa Press
Política andaluza

Andalucía convocará a familias, docentes, expertos y juristas a un congreso sobre 'bullying'

Juanma Moreno anuncia una convención sobre el acoso a menores en las aulas para escuchar a todos los actores implicados y proponer reformas e iniciativas legislativas

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

El dramático caso de Sandra Peña, la niña que se quitó la vida en Sevilla tras, supuestamente, sufrir una situación de acoso en el colegio ... al que asistía, ha impulsado al Gobierno andaluz a promover un encuentro de alto nivel para abordar el problema del 'bullying'. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este jueves en el Parlamento que la Administración autonómica va a organizar un congreso sobre esta temática que contará con la participación de todos los actores implicados y que pueda servir de plataforma para impulsar posibles reformas e iniciativas legislativas.

