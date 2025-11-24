Andalucía se blinda frente a la ciberviolencia de género con una nueva aplicación para proteger a las víctimas

Andalucía se blinda contra la ciberviolencia de género con el impulso de un proyecto piloto que consiste en una aplicación que servirá de escudo de ... protección a las víctimas, según anunció la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que resaltó que se trata de un paso más en la lucha contra esta lacra en el ámbito digital.

Lole López, que presidió hoy la reunión del pleno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, afirmó que «esta iniciativa suma nuevos recursos para combatir la violencia de género a través de una aplicación que actúa como un escudo antihackeo para evitar el acceso sin autorización a fotos o mensajes de las víctimas de violencia machista a través de los dispositivos móviles».

Esta app para las usuarias del Instituto Andaluz de la Mujer funciona como un escudo anticontrol y antihackeo de los teléfonos móviles o tabletas de las mujeres y detecta en el momento de ser instalada si el teléfono de la mujer ha sido hackeado y bloquea el acceso que el supuesto agresor tiene a toda su información, además de repeler posibles intentos de control en el futuro.

La responsable andaluza subrayó que «esta iniciativa ayudará a tener ese escudo anticontrol frente a la ciberviolencia de género para que el presunto agresor no pueda acceder a su ubicación en tiempo real, a su correo electrónico, a fotos o vídeos, a sus mensajes de Whatsapp o de otras redes sociales, a quién la llama, etc».

Asimismo, precisó que «este hackeo suele terminar en acoso, manipulación o chantaje emocional por parte del agresor». El personal de los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer se encargará de instalar esta app en los teléfonos móviles y tabletas, tanto Android como iOs, de las usuarias para lo que recibirán una formación.

La consejera señaló que es un día «para mostrar unidad y seguir trabajando en todos los ámbitos para frenarla y el Observatorio Andaluz de Violencia de Género está siendo fundamental para ello».

Además, destacó que a través de este observatoriose han puesto en marcha dos grupos de trabajo: uno sobre la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad , otro sobre ciberviolencia y tercero dirigido a la juventud. La consejera puso de relieve que el año pasado se impulsó un protocolo de violencia de género en discapacidad y este mes de noviembre ha comenzado la primera formación para profesionales sanitarios, del ámbito judicial y de centros de la mujer. El curso arrancó en Sevilla y Granada y se extenderá en las seis provincias andaluzas restantes.

Por último, Loles López puso en valor el otro grupo de trabajo es sobre la ciberviolencia de género entre los más jóvenes y en él se va a impartir una formación a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), también en las ocho provincias, dirigido a técnicos municipales de juventud, jóvenes y las entidades que los representan.