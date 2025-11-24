Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Inclusión Social, Loles López, en la reunión del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.SUR

Andalucía se blinda frente a la ciberviolencia de género con una nueva aplicación para proteger a las víctimas

Se trata de un escudo antihackeo que garantiza la seguridad digital de las víctima y evita el acceso sin autorización a sus fotos o mensajes

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:07

Andalucía se blinda contra la ciberviolencia de género con el impulso de un proyecto piloto que consiste en una aplicación que servirá de escudo de ... protección a las víctimas, según anunció la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que resaltó que se trata de un paso más en la lucha contra esta lacra en el ámbito digital.

