EFE

Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre

El consejero de Sanidad señala que la epidemia de gripe de esta temporada se está adelantando entre cuatro y siete semanas con respecto a años anteriores

EP

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:00

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha avanzado este viernes que Andalucía activará un «plan de acción propio» ante la gripe para « ... adelantarnos a la virulencia que se prevé esta temporada» y publicará una orden el próximo lunes 1 de diciembre para recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores.

