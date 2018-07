Andalucía amplía la consideración de víctima de violencia machista en una nueva ley Mujeres festejan la nueva ley en el Parlamento. / Vidal. EFE El Parlamento aprueba sin votos en contra una reforma que incluye a jóvenes acosadas o sujetas a trata de blancas MARIA DOLORES TORTOSA Jueves, 19 julio 2018, 09:02

El Parlamento cierra hoy el último pleno ordinario antes de las vacaciones en un ambiente extraño. No habrá sesión de control a la presidenta, Susana Díaz, porque esta estará acompañando al Rey Felipe en una visita institucional a Jaén. Además en el ánimo de todos los grupos está que es el último pleno ordinario antes de las elecciones de otoño si estas se convocan en septiembre. A esta sospecha contribuye el que ayer cundiera el rumor de que el PSOE baraja convocar un pleno extraordinario en agosto para aprobar la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género de 2007. Esta norma es junto a la reforma de la Ley aprobada ayer de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género, las dos actuaciones en las que Susana Díaz ha mostrado un interés especial para que avalen su gestión esta legislatura, señalada de forma especial por la igualdad. El PSOE desmintió que previera la convocatoria de un pleno en agosto, aunque el PP sí registró una propuesta en este sentido para que comparezca Susana Díaz. Sus señorías se irán de vacaciones sin saber si deberán o no volver en agosto, algo que dependerá de la Diputación Permanente constituida en periodo no lectivo.

Pese a la incertidumbre, el Parlamento se va de vacaciones con buen sabor de boca. La Ley de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género, que amplía el concepto de víctima e incluye la tipificación de las diferentes formas de agresiones contra las mujeres, además de reforzar su protección, se aprobó sin ningún voto en contra. Solo los cinco diputados de IU se abstuvieron por considerarla insuficiente. Todos los demás del PSOE, PP, Podemos y Cs mostraron su apoyo para satisfacción de una emocionada Rosa Aguilar, la consejera de Justicia e Interior encargada de su elaboración. En la tribuna de invitados un grupo amplio de representantes de colectivos femeninos contagiaron de aplausos de sordos (con las manos en el aire) a los diputados, cuyas palmas sí se oyeron.

Lo mismo de contentos estaban luego los representantes de colectivos a los que afecta que el Parlamento haya aprobado por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley del PP para establecer ayudas sociales de hasta 12.000 euros a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que desarrollaran Hepatitis C por el tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el SAS.

Consejo de Estambul

Respecto a la ley contra la violencia machista, Andalucía adecúa su legislación al convenio del Consejo de Europa de Estambul de 2011, vinculante en el ámbito europeo, y se adapta a los cambios de la regulación estatal en aspectos como el estatuto de la víctima y la protección de la infancia y la adolescencia.

La principal novedad es la consideración de víctima de violencia de género, además de a los menores, personas mayores, con discapacidad o dependientes que estén sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento.

La norma especifica los distintos actos de agresión y maltrato atendiendo a su 'modus operandi' y al perjuicio causado, más allá de la actual referencia genérica a las formas de la violencia (física, psicológica, económica y sexual). Tienen consideración de actos de violencia de género los que se producen en el ámbito de la pareja o expareja, con independencia de que exista o no convivencia, el feminicidio, las agresiones, abusos sexuales, el acoso sexual y por razón de sexo o la trata de mujeres y niñas. A estos supuesto se unen la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres y la derivada de conflictos armados. También incluye la ciberviolencia. Con la nueva norma no será necesario que las víctimas reciban atención adecuada sin necesidad de interposición de denuncia, lo que ya se hace en Andalucía.

Respecto a la proposición de ley del PP sobre afectadas por hemofilia, la norma deberá seguir un trámite en comisiones. Atiende la reclamación de numerosas personas afectadas por hemofilia u otras coagulopatías congénitas que contrajeron la Hepatitis C como consecuencia de esos tratamientos periódicos que debían recibir, ya que hasta 1990 no existían medios técnicos para prevenir la transmisión del virus. Para acceder a la ayuda de 12.020 euros deberán renunciar a acciones judiciales.