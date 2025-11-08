Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los andaluces de 14 a 18 son los que más vaper consumen en España

El 41% de los adolescentes de esta región asegura haberse emborrachado en el último año, a Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2025 del Ministerio de Sanidad

Europa Press

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

El 50% de los estudiantes de entre 14 y 18 años de Andalucía reconocen haber consumido cigarrillos electrónicos (vapers) en los últimos doce meses, lo ... que sitúa a Andalucía como la primera comunidad con el consumo más alto de este tipo de dispositivo en España -40,8%-, seguida de Extremadura (49,9%). Asimismo, el 40,9% de los jóvenes andaluces afirman haberse emborrachado en los últimos doce meses, 2,2 puntos por encima de la media nacional -38,7%-. Así lo recoge la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2025 (Estudes) del Ministerio de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  3. 3

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  4. 4

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  5. 5 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  6. 6 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  7. 7 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  8. 8

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  9. 9

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  10. 10

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los andaluces de 14 a 18 son los que más vaper consumen en España

Los andaluces de 14 a 18 son los que más vaper consumen en España