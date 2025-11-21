Amama desoye el requerimiento de entregar información, pero reduce a 260 el número de mujeres afectadas por el cribado

La asociación Amama ha dado un nuevo giro de tuerca en su dinámica de enfrentamiento con La Junta de Andalucía. Los responsables del colectivo, uno ... de los primeros en denunciar los fallos en el programa de cribado de cáncer de , una de las primeras denunciantes de los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama, anunciaron este vienes que van a desoír el requerimiento formulado por la Junta de Andalucía para que le entreguen la información sobre mujeres afectadas por esos fallos que según aseguraron semanas atrás aún no han sido llamadas tras haberse sometido a mamografías.

Semanas atrás, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, rechazó la cifra oficial de 2.317 afectadas -pacientes con un primer diagnóstico no concluyente a quienes no se informó de esa situación ni habían sido citadas para realizarse pruebas complementarias- y llegó a aludir como número alternativo el de 4.000 mujeres.

La Junta le requirió entonces esa información para contrastarla con los datos oficiales y realizar las actuaciones necesarias para atender esa situación, pero la asociación se ha negado a comunicarlas. Este viernes, Claverol reconoció que no se trata de casos contrastados, sino del número de llamadas recibidas en la asociación. No obstante, advirtió de que «no se baja» de ese número porque, en su opinión, responde a la realidad y se corresponde con el número de llamadas y consultas de pacientes que recibieron información de su mamografía.

Tres llamadas

También, en compañía del abogado de la asociación, Manuel Jiménez, aseguró que ha habido tres fallecidas como consecuencia de estos errores en la ejecución del programa, aunque no ofreció más detalles sobre esos casos. Jiménez aseguró que de las llamadas recibidas, «realmente afectadas» existen unas 260, de las que alrededor de un 10% no habría desarrollado un cáncer de mama por no haber sido atendida en tiempo y forma.

La asociación también se resiste a compartir con esta información con la Junta, que considera que, de ser cierta, debería ser comunicada a la Administración. La Ley de Salud Pública de Andalucía establece la obligación de los ciudadanos de «poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública» y de «cooperar con las autoridades sanitarias en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y las estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida».

Según el abogado de la asociación, Amama ha formalizado ante el SAS medio centenar de reclamaciones patrimoniales, por lo que la Junta debería remitirse a estas para acceder a los datos de las personas afectadas. «Ahí tienen los datos», dijo.

Emergencia

Pese a esta postura de la asociación, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, dijo que no va a polemizar con Amama , aunque recordó las obligaciones que establece la Ley de Salud Pública. «Quien habla de 4.000 personas sobre las que la administración no tiene conocimiento, para mí es una emergencia de salud pública, no sé para los demás, si existiera, claro», manifestó Sanz en Córdoba.

«Lo que nosotros hemos solicitado es que si esta asociación tiene información, según dice, de personas que no están siendo tratadas por el sistema público de salud, yo la pregunta que hago es quién no va a querer que podamos atender a estas mujeres», ha planteado Antonio Sanz, quien ha apuntado que es «difícil de entender» que Amama diga que tiene unos datos que no tiene el SAS.