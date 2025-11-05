Un alumno apuñala a un compañero de 12 años en un instituto de Albuñol

La violencia y el acoso escolar se manifestó ayer con toda su crudeza en un instituto de la localidad granadina de Albuñol con el apuñalamiento ... de un alumno de 12 años a manos de un compañero de clase. La agresión tuvo lugar a primera hora, antes de comenzar las primeras clases, y en ella tuvo que intervenir un profesor que era testigo de la pelea para separar a los alumnos.

El agresor, de 13 años, asestó varias puñaladas en el hombro a su compañero, que tuvo que ser trasladado al hospital Santa Ana de Motril para ser atendido de tres heridas punzantes provocadas por un cuchillo en su hombro. El estado del menor herido, que ingresó consciente en el hospital, no reviste gravedad, ya que se encuentra estable y fuera de peligro, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Granada.

El instituto actuó con rapidez y activó de inmediato el protocolo de acoso, acordando expulsar 29 días al agresor por «comportamiento muy grave», a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil, que ha abierto también una investigación, junto a la Inspección Educativa. La Benemérita averiguará las causas de llevaron a la agresión y dará traslado a la Fiscalía de Menores, aunque el autor de las puñadas es inimputable al ser menor de 14 años.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, condenó la agresión y manifestó que tanto la Guardia Civil como la Inspección Educativa y el propio instituto trabajan para saber qué es exactamente lo que ha motivado la agresión entre dos niños que hasta hace dos días eran amigos.

Carmen Castillo valoró la rápida y correcta actuación por parte de la dirección de este instituto, el único en este pueblo de 7.000 habitantes ubicado en la costa granadina. Los menores implicados eran compañeros de clase en Primero de la ESO y eran amigos hasta la pelea, no teniendo ninguno antecedentes por mala conducta.