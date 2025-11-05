Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un alumno apuñala a un compañero de 12 años en un instituto de Albuñol

El agresor, de 13 años, hirió en un hombro a la víctima y ha sido expulsado 29 días tras ser separado en la pelea por un profesor

José Luis Piedra

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La violencia y el acoso escolar se manifestó ayer con toda su crudeza en un instituto de la localidad granadina de Albuñol con el apuñalamiento ... de un alumno de 12 años a manos de un compañero de clase. La agresión tuvo lugar a primera hora, antes de comenzar las primeras clases, y en ella tuvo que intervenir un profesor que era testigo de la pelea para separar a los alumnos.

