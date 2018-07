Alfonso Rodríguez Gómez de Celis: «El presidente es sensible con Andalucía y habrá respuestas positivas en la entrevista con Susana Díaz» Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en la Plaza de España de Sevilla, en una de cuyas torres se halla la Delegación del Gobierno de Andalucía. / Juan Flores El delegado del Gobierno y también dirigente del PSOE afirma que en la cultura de su partido está que se informe al secretario general si hay un adelanto electoral: «Entiendo que Susana Díaz lo hará. Y se respetará lo que ella diga» MARIA DOLORES TORTOSA Domingo, 22 julio 2018, 00:40

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Sevilla, 1970) ha vuelto a vestir el traje institucional, ahora como delegado del Gobierno en Andalucía. No es la primera vez. Su trayectoria cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública, desde la municipal, donde fue concejal de Sevilla, hasta la Junta de Andalucía, con responsabilidades en vivienda y puertos. En los últimos años ha sido más conocido por ser el hombre de Pedro Sánchez en Andalucía y por una vieja rivalidad con Susana Díaz, con quien empezó en esto de la política en las Juventudes Socialistas de los 90. Ahora se ha convertido en el interlocutor entre el Gobierno y la Junta, una relación que califica de magnífica. Esta entrevista se produce en los días previos a la primera entrevista institucional en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que suscita mucho morbo por las difíciles relaciones de ambos.

– ¿Qué le va a ofrecer el presidente del Gobierno a Susana Díaz?

– Eso lo dirá el presidente. No lo sé.

– ¿Un plan de empleo especial lo vería factible?

–Los Presupuestos de 2018 están aprobados. Cambiarlos lo veo complicado.

– Para el año que viene...

– Para el año que viene habrá que verlo. Insisto, lo que el presidente del Gobierno le pueda trasladar a la presidenta de la Junta, en este momento no lo sé.

«Es un balón de oxígeno, pero si el PP lo vota en contra en el Senado, traicionará a Andalucía» sobre la Relajación del déficit

– También le insisto yo: Sobre los asuntos conocidos, el AVE a Granada, el corredor ferroviario a Almería, el eje Algeciras-Bobadilla o el tren del litoral a Marbella, ¿qué plazos y qué compromisos trasladará el presidente?

– Sobre esos temas se ha manifestado claramente el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en visitas que ha realizado a Andalucía y en entrevistas con alcaldes y presidentes de diputaciones. Se va a acometer exactamente todo lo que tuviera previsto hacerse. No se va a frenar nada. Todos los proyectos con dotación presupuestaria, se harán.

–¿No me puede avanzar nada?

– Verá, el presidente es muy sensible a todos los temas andaluces. En poco tiempo del nuevo Gobierno son muchos los ministros que han venido a Andalucía, desde el de Fomento a Interior. Debemos estar seguros de que habrá respuestas positivas, sin duda. Es más, recojo las palabras de la presidenta Susana Díaz, cuando en Madrid gobierna el PSOE a Andalucía siempre la ha ido bien. Ahora también va a ser así.

– El presidente le confirmó al señor Feijóo que no habrá nuevo sistema de financiación autonómica esta legislatura. Desde la Junta, se sigue insistiendo en que tiene que haber avances y se ha trasladado la reunión del jueves del Consejo de Política Fiscal y Financiera como que se ha empezado a trabajar en ello. ¿Habrá avances?

–En esto debemos entender todos dos cosas. La primera es el objetivo. Este no cambia, es el mismo, hacer una financiación autonómica más justa, más retributiva, más solidaria y equitativa de la que viene teniendo ahora España. Ese objetivo no va a cambiar. Lo que sí ha hecho el presidente del Gobierno es ser honesto y decir que en este tiempo que queda, que es absolutamente excepcional, no va a dar tiempo a finalizar el trabajo.

– El PP ha calificado de «migajas» la relajación del objetivo del déficit para las comunidades. ¿Qué opina usted?

– El Gobierno le ha dado un balón de oxígeno a Andalucía ampliando el objetivo del déficit y el techo de gasto, pero el objetivo del déficit depende de la mayoría del PP en el Senado. Votar en contra supondrá 350 millones de euros menos para sanidad, educación o políticas sociales en Andalucía. Sería una traición del PP en toda regla. Lo que les digo a Moreno Bonilla y al PP es queno pueden traicionar a Andalucía.

«En el ADN del PSOE está que cuando se alcanza el Gobierno, todos apoyamos al presidente» sobre las Relaciones Sánchez-Díaz

– La reunión de este lunes en La Moncloa, ¿podría reconducir las relaciones de Pedro Sánchez y Susana Díaz?

– Creo que eso está reconducido. No haría falta la entrevista para eso. Está interiorizado en el ADN del PSOE. Cuando el partido alcanza el Gobierno, lo que hacemos todos los socialistas es apoyar a nuestros compañeros, en este caso a Pedro como presidente del Gobierno. No es una intuición, eso lo constato.

- Y esa constatación ¿cómo es? ¿hablan entre ellos?

– Si hablan entre ellos no lo sé, cuando digo lo constato hablo de mi, porque tengo una interlocución con la Junta de Andalucía muy estrecha, casi a diario y con una sensibilidad y entendimiento muy claras.

– Pero eso es obvio, las instituciones se tienen que entender incluso aunque las gobiernen distintos partidos.

–No me refiero solo a una buena relación institucional, sino que constato un apoyo a lo que viene haciendo el Gobierno de España por parte de todos mis compañeros del PSOE de Andalucía.

– Pero hay unas relaciones difíciles entre ellos. Eso es así y todo el mundo que les conoce coincide en ello. Se lo pregunto de otra manera. ¿Pedro Sánchez juega ya en otra división diferente a Susana Díaz?

– Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España y Susana Díaz es presidenta de una de las 17 comunidades autónomas que hay en España. Evidentemente es distinto. Las relaciones políticas son las que deben interesarnos. Las personales, oye cada uno tenemos nuestros amigos. Pero las políticas antes eran normales y ahora son excelentes.

– ¿Y la relación de usted con Susana Díaz?

– Lo mismo. Este pasado jueves estuvimos juntos acompañando a los Reyes en Bailén y la relación personal es buena y la política es excelente entre ella y yo. Los amigos, después cada uno tenemos los nuestros.

«Quien más me ha sorprendido es Marlaska, por su sensibilidad, humanidad y atención»

– ¿Cree que Susana Díaz debe adelantar las elecciones aprovechando la incertidumbre en la oposición?

– Si tiene que adelantarlas o no, no lo voy a decir públicamente.

– ¿En privado sí?

– En privado, a quien me lo ha preguntado se lo he dicho.

- Ah, se lo han preguntado, ¿están sondeando, verdad?

– No ha sido un sondeo, sino en el marco de una conversación ha surgido y yo he dado mi opinión. Hay que respetar a la presidenta, es la que tiene potestad para adelantarlas o no. Entiendo que estará dudando y viendo los pros y contras. En primer lugar para los ciudadanos andaluces, si les conviene o no.

– A los ciudadanos andaluces les va a dar igual unas elecciones en otoño o en marzo, son pocos meses.

– Es verdad que no sería un gran adelanto electoral, pero insisto eso lo sabrá Susana Díaz, lo estará sopesando y hay que respetarla sobre las dudas que pueda tener.

– ¿Cree que debe hablarlo con Sánchez si va adelantarlas? ¿Cree que lo hablará?

- En la cultura del PSOE todo este tipo de cosas se hablan con el secretario general. Entiendo que sí lo hará.

«Espero que el cien por cien del partido se sienta identificado con el proyecto» sobre las listas autonómicas

– ¿Se sabe qué le va a decir él?

– No. No lo he hablado con el secretario general, pero independientemente de todo, lo que sí creo es que sí respetará lo que decida Susana Díaz.

– Lo que es obvio es que serán las primeras elecciones de Pedro Sánchez siendo presidente del Gobierno y su primer termómetro electoral. ¿Su Gobierno se volcará aquí?

– Para el PSOE unas elecciones en Andalucía siempre han sido importantísimas. Para mí las más importantes después de las generales.

– En las últimas creo que Pedro Sánchez solo vino dos veces en la campaña. ¿Esta vez vendrá más?

– El presidente y toda la ejecutiva del PSOE estaremos a disposición para venir todo los que nos pidan. Pero la agenda de Pedro como presidente ahora no es la de antes como secretario general.

– Sean en otoño o marzo, ¿confía en que haya sanchistas o pedristas en las candidaturas?

– Lo que espero es que haya inteligencia a la hora de hacerlas, que todo el partido, el cien por cien del partido, se sienta identificado y a gusto con el proyecto.

– Hay muchos andaluces en el Gobierno en diferentes niveles, pero casi todos sanchistas. ¿Por qué?

– El presidente y todos nosotros a la hora de componer equipos tratamos que sean plurales, cohesionados y de confianza. Han cabido andaluces en muchos ámbitos que han estado en diferentes posiciones. La vara de medir no ha sido dónde estaba cada uno, sino la pluralidad, cohesión y confianza.

– ¿Le hubiera gustado estar más cerca de Moncloa?

– Hace mucho tiempo que no deseo nada en política.

– ¿Y eso?

– La vida en política me enseñó que muy pocas veces lo que uno desea, lo tiene. Lo que hay que concitar es la confianza de los compañeros y estar donde te digan. Yo estoy encantado donde estoy.

– ¿Cree que la sentencia del juicio del 'caso ERE' si hay condenas pasará factura al PSOE?

– No, ¿por qué? Hicimos lo que se requiere en estos casos. Dimitieron nuestros compañeros, están fuera del PSOE, asumieron las responsabilidades políticas incluso antes de que suceda la sentencia. Por tanto, más no se puede hacer.

«Al PSOE no le afecta. Su marco ideológico es limítrofe con la derecha de Ciudadanos» sobre la victoria de pablo casado

– ¿Espera que los expresidentes salgan absueltos?

– Lo espero y lo deseo. Respetaré, en cualquier caso, lo que la Justicia diga.

– Visto lo visto con el 'caso ERE' y la Consejería de Empleo, ¿se alegra de no haber aceptado la oferta de Griñán en 2009 de ser viceconsejero de Empleo?

- Sí la acepté, la cuestión fue que días después Rosa Aguilar me propuso la Secretaría General de Vivienda, me gustó más la idea porque yo venía de realizar esa tarea en el Ayuntamiento de Sevilla y se cambió en el último momento.

–Con la Delegación del Gobierno, ¿se saca la espina de no haber sido candidato a alcalde de Sevilla? Igual hubiera sido primer edil como lo es Juan Espadas.

– Esa espina ya me la saqué hace tiempo. Cuando el PSOE volvió a ganar la Alcaldía (en 2015) me saqué la espina. Yo creo que fue acertada la decisión de designar a Juan Espadas. Es buen alcalde.

– ¿Es verdad que al delegado del Gobierno le llega la agenda de la presidenta de la Junta antes que a nadie?

– A mí no. No sé si llega aquí por algún motivo de seguridad, pero a mí no.

–¿Y hay vértigo por conocer de antemano las operaciones policiales, por ejemplo las relacionadas con la corrupción?

– No es así siempre. Muchas de esas operaciones se realizan desde Madrid por la UCO y la UDEFF y no nos enteramos. Le pongo un ejemplo. El otro día estábamos en el Puerto de Algeciras el ministro Ábalos y yo y saltó la noticia de que se habían detenido estibadores en Algeciras, y nos enteramos sobre la marcha allí mismo.

– Lo de acompañar a ministros cuando visitan Andalucía, ¿da para algo?

– Da para mucho. Tienes tiempo, por ejemplo en los trayectos, las idas y venidas, repasar proyectos y transmitir reivindicaciones o bien andaluzas o concretas, yo la veo fructífera.

– ¿Con cuál de los ministros, aparte de Ábalos, tiene una sintonía especial?

– Con Ábalos tengo una relación bastante especial porque José Luis, a parte de un gran político, es una gran persona. Eso es importante en este mundo.

– ¿Cuál de los nuevos ministros le ha sorprendido más?

– Marlaska, sin duda. Es con el que tengo más relación.

– ¿Que le ha sorprendido de él?

– Todo porque no le conocía. Quizás resaltar su sensibilidad, su humanidad, su atención cuando estás contándole algo, con todos los problemas que tiene en la cabeza. Siempre está atento a lo que le estás transmitiendo, sea la cosa más banal o lo más importante. Logra hacerte ver que está captando lo que estás diciendo. Espero que cuando ambos nos vayamos de esto, seamos buenos amigos, me parece una persona de una talla moral y personal muy alta.

– Su interlocutor habitual con la Junta es el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios. ¿Qué asuntos prioritarios han puesto sobre la mesa?

–Ahora mismo, el día a día lo que estamos es el tema de la inmigración por la emergencia de darle la mejor atención posible a las personas, y en el de la Junta, la atención de los menores. Todos estamos al límite de nuestras capacidades y lo que tratamos es ayudarnos los unos a los otros.

–¿Qué novedades hay sobre la atención a inmigrantes dada la preocupación por la avalancha que hay?

– Las soluciones a corto plazo es un mejor acogimiento, para damnificar esa primera toma de contacto con las Fuerzas de Seguridad del Estado y las ONG y en segundo lugar, coordinar mejor todo el operativo para hacerlo lo más ágil y rápido posible. En eso estamos. Hay un lugar de acogimiento inmediato en el Puerto de Algeciras, un centro de formación antiguo de la Junta de Andalucía en San Roque, pero dado que allí hay que hacer obras, se ha generado una colaboración con la UME y se ha instalado allí una serie de infraestructuras para que las ONG atiendan con mayor dignidad a estas personas.

–¿Y en Motril, Málaga y Almería?

– Vamos a intentar lo mismo. Vamos a intentar hacer posible que en los mismos puertos se instalaran espacios apropiados. Ahora mismo tenemos en Motril y Almería instalaciones, pero habrá que hacer lo mismo que en Algeciras habilitar un lugar a corto espacio en algún lugar de la costa oriental.

- ¿En el puerto de Málaga, se va a habilitar algún espacio como ese de Algeciras dada la afluencia de migrantes?

- A corto plazo será difícil, a medio y largo plazo, sí.

– ¿Qué consecuencias tiene para el PSOE que Pablo Casado sea el nuevo líder del PP? ¿Hubiera preferido a Santamaría?

- Que haya ganado Casado o hubiera ganado Soraya Sáenz a nosotros no nos afecta, ni al PSOE andaluz ni al de España. Su marco ideológico es limítrofe con la derecha de Ciudadanos. No hay ámbitos comunes, está muy alejado del PSOE. No aporta nada distinto. La pelea será entre Rivera y Casado.

- ¿Con Casado el PP es más de derechas que con Santamaría?

–Yo creo que sí, que Casado es un hombre que está rozando la frontera más a la derecha de Ciudadanos.

–¿Debilita al PP cara a las elecciones autonómicas?

- Aunque hubiera ganado Santamaría, el PP andaluz está es una situación tan débil que es indiferente lo que pasara en Madrid.