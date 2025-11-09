Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gesto cariñoso de Feijóo a Moreno durante la clausura. joaquín corchero/europa press
17º Congreso del PP-A

Alberto Núñez Feijóo destaca el papel «clave» de Andalucía para su proyecto en España

Política. ·

El líder del PP pide no confiarse y apela al voto útil para huir de «carambolas» y afirma que el listón ético del PSOE está «en el subsuelo»

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

Alberto Núñez Feijóo ha desembarcado este domingo en Sevilla para clausurar el 17º Congreso del PP-A destacando el papel «clave» de Andalucía para su ... proyecto en España y poniendo la gestión, el cambio y la estabilidad lograda por Juanma Moreno en la comunidad como el espejo donde se mira. En plena precampaña de las elecciones andaluzas del próximo año, el presidente nacional de los populares ha sostenido que para seguir en esa senda de transformación el partido no debe confiarse, al tiempo que ha apelado al voto útil para no tener que depender de «carambolas», en una alusión velada a huir de la dependencia de Vox para futuros gobiernos.

