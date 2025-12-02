Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tiempo

Las zonas de Andalucía que recibirán más lluvias esta semana según los expertos: se esperan más de 20 litros

El tercero y último frente llegará a partir del mediodía del jueves, siendo previsiblemente el que más precipitaciones reparta en la comunidad

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

Una sucesión de frentes y bajas presiones dominará el panorama atmosférico durante los próximos días, dejando lluvias abundantes y acumulados significativos en diversas regiones. El ... ambiente será frío de noche, con heladas en el interior, y más templado de día. Andalucía no será la excepción. Los expertos avisan: se esperan lluvias en todas sus capitales, con registros que pueden pasar de los 20 litros en dos de ellas. «Esta semana, Andalucía quedará expuesta a una sucesión de tres frentes atlánticos que dejarán precipitaciones destacadas, especialmente en las Béticas (sierras de Cazorla-Segura) y en áreas montañosas del Estrecho. Los chubascos pueden ser ocasionalmente tormentosos», señala Andrea Danta del portal especializado Meteored.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  7. 7 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las zonas de Andalucía que recibirán más lluvias esta semana según los expertos: se esperan más de 20 litros

Las zonas de Andalucía que recibirán más lluvias esta semana según los expertos: se esperan más de 20 litros