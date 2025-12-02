Las zonas de Andalucía que recibirán más lluvias esta semana según los expertos: se esperan más de 20 litros

Una sucesión de frentes y bajas presiones dominará el panorama atmosférico durante los próximos días, dejando lluvias abundantes y acumulados significativos en diversas regiones. El ... ambiente será frío de noche, con heladas en el interior, y más templado de día. Andalucía no será la excepción. Los expertos avisan: se esperan lluvias en todas sus capitales, con registros que pueden pasar de los 20 litros en dos de ellas. «Esta semana, Andalucía quedará expuesta a una sucesión de tres frentes atlánticos que dejarán precipitaciones destacadas, especialmente en las Béticas (sierras de Cazorla-Segura) y en áreas montañosas del Estrecho. Los chubascos pueden ser ocasionalmente tormentosos», señala Andrea Danta del portal especializado Meteored.

La inestabilidad será patente desde este mismo martes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada dos avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en Almería y Granada ante la previsión de que se registren olas de hasta tres metros de altura y rachas de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. La advertencia afectará a partir de las 20.00 horas a las comarcas de Poniente y Almería capital y a la costa granadina.

Para la jornada de hoy, Aemet pronostica en la región «cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día». La cota de nieve bajará hasta los 1500 metros al final del día y las temperaturas irán en descenso en el interior.

«El primer frente atravesará la región de oeste a este comenzando hoy por la provincia de Huelva, pudiendo ser localmente intensas e ir acompañadas de tormentas. También llegarán a la provincia de Sevilla, así como a su capital. A lo largo de la jornada también es probable que haya que abrir paraguas en Cádiz, donde se esperan chubascos persistentes, y de manera especialmente notable en la sierra de Grazalema, donde la orografía realza las precipitaciones», detallan desde Meteored. A medida que avance la jornada el frente se desplazará hacia el este, afectando a toda la zona más oriental de la región con precipitaciones localmente intensas en Jaén.

El segundo frente llegará en la madrugada del miércoles, cuando volverán a intensificarse las precipitaciones en la región

El segundo frente llegará en la madrugada del miércoles, cuando volverán a intensificarse las lluvias. «No obstante, se retirará por el este en las primeras horas del día. Se espera una jornada con intervalos nubosos y algún chubasco residual», apunta Andrea Danta.

Para mañana, Aemet prevé en la comunidad «cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante la primera mitad del día, más intensas en las sierras orientales, tendiendo a quedar cielos poco nubosos». Las temperaturas irán en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día. Se esperan heladas débiles en el interior oriental, localmente moderadas. Además, soplarán vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, amainando al final del día.

Nieve

«En Sierra Nevada pueden acumulase de 5 a 10 cm de nieve esta semana. Los espesores serán algo más considerables en zonas altas de las Béticas, donde la cantidad de precipitación será mayor», advierten desde Meteored.

El tercero y último frente llegará a partir del mediodía del jueves, siendo previsiblemente el que más precipitaciones reparta en la comunidad andaluza. «Serán más importantes en algunas comarcas de Granada y zonas de Jaén, donde la inestabilidad podría mantenerse durante varios días. En las ciudades de Jaén y Granada pueden sumar más de 20 litros», ahondan desde el portal especializado.

Los termómetros también serán protagonistas estos días, con vaivenes notables. «Con esta sucesión de sistemas frontales, las temperaturas irán experimentando altibajos. En capitales costeras, Sevilla y Córdoba tocarán los 20 ºC al mediodía, pudiendo superarlos localmente. Las noches serán frescas, con heladas en zonas de montaña, localmente intensas en Sierra Nevada», subrayan desde Meteored. Ya hacia finales de semana una cuña anticiclónica dejará un ambiente más suave y estable.