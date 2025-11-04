Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tiempo

Aemet recrudece su previsión de lluvias en Andalucia con tres provincias en aviso naranja este miércoles

Meteorología prevé acumulados de hasta 30 litros en Cádiz, Huelva y Sevilla

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

El tiempo se complica en Andalucía. Así, este miércoles estará previsiblemente pasado por agua en toda la comunidad (con menos probabilidad en la zona de ... Almería). El delegado territorial de Aemet, Juan de Dios del Pino, ha advertido además de que estas precipitaciones «vendrán acompañadas de vientos y tormentas». Ante dicho escenario, el organismo estatal ha ampliado -y subido- el nivel de los avisos en la región en su última actualización. En total, mañana serán cinco las provincias que estarán en jaque por fuertes lluvias y tormentas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aemet recrudece su previsión de lluvias en Andalucia con tres provincias en aviso naranja este miércoles

Aemet recrudece su previsión de lluvias en Andalucia con tres provincias en aviso naranja este miércoles