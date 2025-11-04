Aemet recrudece su previsión de lluvias en Andalucia con tres provincias en aviso naranja este miércoles

El tiempo se complica en Andalucía. Así, este miércoles estará previsiblemente pasado por agua en toda la comunidad (con menos probabilidad en la zona de ... Almería). El delegado territorial de Aemet, Juan de Dios del Pino, ha advertido además de que estas precipitaciones «vendrán acompañadas de vientos y tormentas». Ante dicho escenario, el organismo estatal ha ampliado -y subido- el nivel de los avisos en la región en su última actualización. En total, mañana serán cinco las provincias que estarán en jaque por fuertes lluvias y tormentas.

La peor parte se la llevarán Huelva, Sevilla y Cádiz, donde hay advertencias naranja ante la previsión de que se registren acumulados de hasta 30 litros en una hora (se activarán a las 12, a las 14 y a las 16 horas respectivamente). Además, la agencia de meteorología no descarta la formación de tornados. Córdoba y Málaga se sumarán a este mapa con avisos inferiores -amarillo- ante la posibilidad de que caigan entre 20 y 25 litros en una hora a partir de las cuatro de la tarde. Además, Córdoba, Huelva y Sevilla tendrán un aviso añadido por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

«Pido prudencia a la ciudadanía en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla por la alerta naranja, con vientos de fuerte intensidad y lluvias altas», ha señalado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca. El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado por su parte el cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad ante el aviso naranja por lluvias activado por Aemet cara a la jornada del miércoles.

🟠 Pido prudencia a la ciudadanía en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla por la alerta naranja, con vientos de fuerte intensidad y lluvias altas.



🗨️@JuanMa_Moreno traslada algunas recomendaciones para periodos de lluvias intensas como el que se espera mañana. pic.twitter.com/IeLbI6t54o — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) November 4, 2025

Para este 5 de noviembre la agencia estatal prevé en la región «cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a partir del mediodía, más intensas en la mitad occidental donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas».

«Los modelos muestran que el sistema frontal cruzará la Península de oeste a este. Este fenómeno se verá reforzado por una vaguada en altura y por un río de humedad que llegará desde el Atlántico. Ante ello, los mapas muestran lluvias intensas en Galicia, extendiéndose a Castilla y León, Extremadura, comunidades cantábricas, extremo occidental de Castilla-La Mancha y oeste de Andalucía en la jornada del miércoles», avisa Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored.

Por otra parte, las temperaturas diurnas mínimas experimentarán un descenso el jueves 6 de noviembre «de unos cinco o seis grados en general». La Aemet ha precisado que la bajada será «más intensa en torno al Valle del Guadalquivir y menos apreciable en la costa malagueña». Asimismo, Del Pino ha concretado que las temperaturas nocturnas también bajarán «unos seis grados» entre el jueves y el viernes y se mantendrán «con pocos cambios» hasta el final de la semana.